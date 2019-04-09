HBO выпустил серию документальных роликов со звездами «Игры престолов»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Актеры, сыгравшие главные роли в «Игре престолов», ностальгируют по съемкам

HBO выпустил ролики с актерами из «Игры престолов», в которых они делятся воспоминаниями о съемках сериала. В серии видео под названием «Актеры помнят» (The Cast Remembers) появляются Эмилия Кларк, Мейзи Уильямс, Софи Тернер, Кит Харингтон, Питер Динклейдж.

Судя по всему, это нарезки из будущего документального фильма об «Игре престолов». В роликах можно увидеть материал, который остался за кадром, а также интервью совсем юных актеров, которые были сделаны во время съемок предыдущих сезонов. Например, в ролике ниже Софи Тернер (Санса Старк) рассказывает о своей первой сцене с Мейзи Уильямс, с которой они стали лучшими подругами, а также о работе с Линой Хиди. Своей любимой сценой Тернер называет «Битву бастардов», а самой шокирующей дня нее - казнь Неда Старка.

Айзек Хэмпстед-Райт рассказывает о самой сложной сцене в «Игре престолов» - та, в которой Ходор умирает, чтобы защитить его от белых ходоков.

Николай Костер-Вальдау делится воспоминаниями о съемках батальных сцен и о работе с Леной Хиди и Гвендолин Кристи.

Эмилия Кларк рассказывает, как за годы съемок привязалась к своему персонажу. «Каждый важный момент в жизни Дейенерис был связан с важным моментом в моей реальной жизни», - говорит актриса. Первое время на съемках ей сложнее всего было научиться ездить на лошади, а также говорить на «сумасшедшем» языке перед толпой людей.

Также можно посмотреть ролики с Линой Хиди, Китом Харингтоном, Питером Динклейджем, Мейзи Уильямс, Рори МакКанном (Пес), Лиамом Каннингемом (сир Давос) и другими.

Джерело: Esquire