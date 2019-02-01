Актриса, сыгравшая Дженис из «Друзей», раскрыла тайну своего смеха



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Мэгги Уилер

Громкая хохотунья известна как одна из девушек Чендлера в сериале

Голливудская актриса Мэгги Уилер, известная как Дженис из сериала «Друзья» раскрыла секрет своего раздражающего смеха в ситкоме.

Героиня Уилер — второстепенный персонаж в «Друзьях», однако она сыграла во всех десяти сезонах. Дженис Литман Горальник встречалась в сериале с Чендлером Бингом (Мэтью Пэрри), при этом он не раз пытался порвать с ней отношения.

Телезрителям она запомнилась своим раздражающим хохотом, неприятным тембром голоса и знаменитой фразой «Боже мой!».

Уилер рассказала, как ей удалось добиться такого хохота. На это ее вдохновили сразу несколько персонажей мультфильмов — дятл Вуди Вудпекер и дельфин Флиппер. Кроме того, ей понравился отрывистый смех Арнольда Хоршака из сериала «Добро пожаловать назад, Коттер» и она решила подражать ему, сообщила актриса в интервью британской радиостанции BBC Radio 5 Live.

Ранее мы писали, что поклонники заметили пугающую маску в одной из серий ситкома «Друзья» и начали строить догадки, как она могла там появиться.