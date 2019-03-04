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    Шоу-биз

    Кэти Перри призналась, что их с Орландо Блумом сблизила любовь к фастфуду

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    Кэти Перри - Кэти Перри призналась, что их с Орландо Блумом сблизила любовь к фастфуду
    Кэти Перри

    Звзеды начали встречаться в 2016 году

    Чуть меньше месяца назад стало известно о помолвке 34-летней Кэти Перри и 42-летнего Орландо Блума - этой новостью поделилась сама певица в своем Instagram и продемонстрировала роскошное кольцо стоимостью пять миллионов долларов, которое ей подарил возлюбленный.

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    Кэти Перри призналась, что их с Орландо Блумом сблизила любовь к фастфуду
    Кэти Перри призналась, что их с Орландо Блумом сблизила любовь к фастфуду
    Кэти Перри призналась, что их с Орландо Блумом сблизила любовь к фастфуду
    Кэти Перри призналась, что их с Орландо Блумом сблизила любовь к фастфуду
    Кэти Перри призналась, что их с Орландо Блумом сблизила любовь к фастфуду
    Кэти Перри призналась, что их с Орландо Блумом сблизила любовь к фастфуду
    Кэти Перри призналась, что их с Орландо Блумом сблизила любовь к фастфуду
    Кэти Перри призналась, что их с Орландо Блумом сблизила любовь к фастфуду
    Кэти Перри призналась, что их с Орландо Блумом сблизила любовь к фастфуду
    Кэти Перри призналась, что их с Орландо Блумом сблизила любовь к фастфуду
    Кэти Перри призналась, что их с Орландо Блумом сблизила любовь к фастфуду

    Спустя пару недель стали известны и подробности этого романтичного момента (а предложение руки и сердца Блум сделала Перри на День святого Валентина), а вчера в эфире шоу American Idol Кэти рассказала о том, как они с Орландо познакомились.

    «Я могу сказать то, что это очень мило! Я познакомилась с бойфрендом благодаря In-N-Out. Мы были на «Золотом глобусе», но тогда еще не встречались. Я попросила своего охранника захватить 10 бургеров из In-N-Out. Когда он их привез, знаете, что я увидела? Руку моего бойфренда (хотя он даже не сидел за нашим столом), который за ними потянулся, чтобы их взять. И тогда я подумала: «Эй, это же мой бургер!», - вспомнила она.

    Случилось же это в 2016 году. Вскоре после этого Кэти и Орландо начали встречаться, правда, в 2017 году они на время расстались. Но спустя год они возобновили отношения и прошлой осенью впервые вышли вместе в свет как пара.

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