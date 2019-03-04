Ким Кэттролл судится с родственниками из-за надгробия



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Ким Кэттролл

Сестре актрисе не понравилось, что Ким написала свое имя на надгробном камне

Судебное разбирательство между Ким Кэттролл и ее родственниками началось еще в 2016 году, когда актриса внесла изменения в надгробный камень на семейном захоронении, никого не предупредив. Узнав об этом, двоюродная сестра звезды Мишель Кокс обратилась в суд и в итоге выиграла дело.

Несколько лет назад Ким Кэттролл внесла имя Денниса Уильяма, ее погибшего отца, на семейное надгробие, не уведомив об этом остальных родственников. Кроме того, звезда добавила еще одну строчку, которая в итоге и вызвала возмущение ее двоюродной сестры. Вслед за именем ее отца было расположено настоящее имя актрисы и ее дата рождения – «Ким Виктория 1956».

Снизу Кэттролл добавила подпись «Ливерпульская Клеопатра», напоминая о своем участии в спектакле «Антония и Клеопатра» в 2010 году. Таким замысловатым образом актриса хотела обеспечить себе гарантию, что семья похоронит ее вместе с остальными родственниками, а после просто добавит дату смерти.

По словам Мишель Кокс, она почувствовала себя «обворованной», когда обнаружила эти изменения. «Неправильно, что тот, кто почти всю жизнь прожил в Канаде и США, может приехать в Ливерпуль и зарезервировать себе могилу, просто вписав свое имя в надгробие», – заявила Кокс. К ее тяжбе присоединились остальные родственники, и спустя почти три года канцлер ливерпульской епархии Марк Хедли вынес решение в их пользу. По его распоряжению, Ким Кэттролл теперь обязана удалить свое имя с надгробия и взять на себя все расходы.

Джерело: popcornnews