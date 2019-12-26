  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Холли Берри показала, как отмечала Рождество в 90-х (фото)

    • Розсилка
    <p>Холли Берри предалась воспоминаниям с прекрасного прошлогор</p> <div></div> - Холли Берри показала, как отмечала Рождество в 90-х (фото)

    Холли Берри предалась воспоминаниям с прекрасного прошлогор

    Голливудская звезда порадовала поклонников архивным снимком

    53-летняя Холли Берри решила предаться ностальгии. Американская киноактриса поделилась «раритетным» снимком с празднования Рождества, на котором она стоит рядом с украшенной елкой и шведским столом, заполненным горами сладостей и угощений. На Берри надет деловой наряд: свободный черный жакет, брюки с широким кожаным поясом и белая блуза.

    1 з 19
    на весь екран згорнути
    Холли Берри показала, как отмечала Рождество в 90-х (фото)
    Холли Берри показала, как отмечала Рождество в 90-х (фото)
    Холли Берри показала, как отмечала Рождество в 90-х (фото)
    Холли Берри показала, как отмечала Рождество в 90-х (фото)
    Холли Берри показала, как отмечала Рождество в 90-х (фото)
    Холли Берри показала, как отмечала Рождество в 90-х (фото)
    Холли Берри показала, как отмечала Рождество в 90-х (фото)
    Холли Берри показала, как отмечала Рождество в 90-х (фото)
    Холли Берри показала, как отмечала Рождество в 90-х (фото)
    Холли Берри показала, как отмечала Рождество в 90-х (фото)
    Холли Берри показала, как отмечала Рождество в 90-х (фото)
    Холли Берри показала, как отмечала Рождество в 90-х (фото)
    Холли Берри показала, как отмечала Рождество в 90-х (фото)
    Холли Берри показала, как отмечала Рождество в 90-х (фото)
    Холли Берри показала, как отмечала Рождество в 90-х (фото)
    Холли Берри показала, как отмечала Рождество в 90-х (фото)
    Холли Берри показала, как отмечала Рождество в 90-х (фото)
    Холли Берри показала, как отмечала Рождество в 90-х (фото)

    Кроме того, своей Инстаграм-лентой актриса доказывает, что «горячей» можно смело оставаться и после 50-ти. На следующий день после празднования 53-летия Холли порадовала поклонников сексуальным кадром в мокрой майке с надписью «No Bra Club» (англ. — «Клуб тех, кто не носит бюстгальтеры»: прим. ред.).

     

    знаменитости актриса самые сексуальные Рождество шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ