Холли Берри показала, как отмечала Рождество в 90-х (фото)



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Холли Берри предалась воспоминаниям с прекрасного прошлогор

Голливудская звезда порадовала поклонников архивным снимком

53-летняя Холли Берри решила предаться ностальгии. Американская киноактриса поделилась «раритетным» снимком с празднования Рождества, на котором она стоит рядом с украшенной елкой и шведским столом, заполненным горами сладостей и угощений. На Берри надет деловой наряд: свободный черный жакет, брюки с широким кожаным поясом и белая блуза.

Кроме того, своей Инстаграм-лентой актриса доказывает, что «горячей» можно смело оставаться и после 50-ти. На следующий день после празднования 53-летия Холли порадовала поклонников сексуальным кадром в мокрой майке с надписью «No Bra Club» (англ. — «Клуб тех, кто не носит бюстгальтеры»: прим. ред.).