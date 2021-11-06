  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Ирина Билык инкогнито покупала сало на базаре (видео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Ирина Билык в маске и очках посетила рынок<br /><br /> - Ирина Билык инкогнито покупала сало на базаре (видео)

    Ирина Билык в маске и очках посетила рынок

    фото: скриншот из видео

    Артистка рассказала, что все вкусности – для гостей

    Народная артистка Украины Ирина Билык тайно отоварилась на одном из рынков. Артистка в маске и темных очках посетила мясной павильон. Она была в хорошем настроении и много шутила.

    «Я замаскировалась, дорогие друзья, сегодня я на рынке, сосед привез. Это мой муж Володя, я Анжела Петровна, это наши кумовья, это мясо», – пошутила исполнительница.

    Она также объяснила, зачем ей понадобилось приезжать на рынок: «Буду покупать на шашлычок. Для гостей. Потому что я – настоящая украиночка».

    «А я просто украинка, украиночка», – спела Билык.

    Напомним, знаменитая украинская певица Ирина Билык еще недавно планировала воспользоваться услугами суррогатного материнства и стать мамой в третий раз. Но певица решила отказаться от этой идеи из-за работы.

    Но вот стать бабушкой Ирины Билык не против. Правда, отметила, что старший сын Глеб и его девушка childfree.

    Читайте также: 51-летняя украинская певица получила диплом на конкурсе красоты (фото)
    Теги: певица рынок мясо Ирина Билык
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ирина Билык инкогнито покупала сало на базаре (видео)