Ирина Билык инкогнито покупала сало на базаре (видео)

Артистка рассказала, что все вкусности – для гостей

Народная артистка Украины Ирина Билык тайно отоварилась на одном из рынков. Артистка в маске и темных очках посетила мясной павильон. Она была в хорошем настроении и много шутила.

«Я замаскировалась, дорогие друзья, сегодня я на рынке, сосед привез. Это мой муж Володя, я Анжела Петровна, это наши кумовья, это мясо», – пошутила исполнительница.

Она также объяснила, зачем ей понадобилось приезжать на рынок: «Буду покупать на шашлычок. Для гостей. Потому что я – настоящая украиночка».

«А я просто украинка, украиночка», – спела Билык.

Напомним, знаменитая украинская певица Ирина Билык еще недавно планировала воспользоваться услугами суррогатного материнства и стать мамой в третий раз. Но певица решила отказаться от этой идеи из-за работы.

Но вот стать бабушкой Ирины Билык не против. Правда, отметила, что старший сын Глеб и его девушка childfree.