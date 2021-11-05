Пустилась во все тяжкие. Дорофеева в стрингах устроила горячие танцы (видео)

Звезда станцевала стриптиз

Знаменитая украинская певица Надя Дорофеева в своем Инстаграме показала, как в раздельном купальнике танцует на яхте, вертясь вокруг одной колонны, как на пилоне.

«Мама стрипденса», – отметила певица.

Она выбрала купальник из верха и низа разных цветов. Сиреневый бюстгальтер с вырезом на внутренней части груди она сочетала с желтыми стрингами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Я НЕ НАДЯ, Я ФАН, зовут САША (@dorofeevaxcute_)

Напомним, с декабря 2010 года по март 2020 года Надя Дорофеева выступала дуэтом «Время и Стекло» вместе с Алексеем Завгородним.

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

Ранее «Скотч» сообщал, что «Мисс Украина Вселенная-2021» Анна Неплях попала в серьезное ДТП и признала свою вину.

Модель заключила, что после победы в конкурсе «очень спешила жить». А эта авария – признак того, что нужно притормозить.

В ДТП никто не пострадал. Впрочем, автомобиль звезды нуждается в ремонте.