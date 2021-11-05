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    Пустилась во все тяжкие. Дорофеева в стрингах устроила горячие танцы (видео)

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    Надя Дорофеева - Пустилась во все тяжкие. Дорофеева в стрингах устроила горячие танцы (видео)
    Надя Дорофеева
    instagram.com/dorofeevaxcute_/

    Звезда станцевала стриптиз

    Знаменитая украинская певица Надя Дорофеева в своем Инстаграме показала, как в раздельном купальнике танцует на яхте, вертясь вокруг одной колонны, как на пилоне.

    «Мама стрипденса», – отметила певица.

    Она выбрала купальник из верха и низа разных цветов. Сиреневый бюстгальтер с вырезом на внутренней части груди она сочетала с желтыми стрингами.

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    Публикация от Я НЕ НАДЯ, Я ФАН, зовут САША (@dorofeevaxcute_)

    Напомним, с декабря 2010 года по март 2020 года Надя Дорофеева выступала дуэтом «Время и Стекло» вместе с Алексеем Завгородним.

    В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

    Ранее «Скотч» сообщал, что «Мисс Украина Вселенная-2021» Анна Неплях попала в серьезное ДТП и признала свою вину.

    Модель заключила, что после победы в конкурсе «очень спешила жить». А эта авария – признак того, что нужно притормозить.

    В ДТП никто не пострадал. Впрочем, автомобиль звезды нуждается в ремонте.

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    Теги: знаменитости Надя Дорофеева певица шоу-бизнес
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    Пустилась во все тяжкие. Дорофеева в стрингах устроила горячие танцы (видео)