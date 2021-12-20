Ирина Хакамада о смерти мужа: предупреждала, что умрет

Экс-политик как и раньше, активно ведет социальные сети, работает и путешествует.

66-летняя Ирина Хакамада призналась, что не собирается оплакивать супруга, которого не стало два месяца назад, публично. Ирина, как и раньше, активно ведет социальные сети, работает и путешествует, пишет сайт Стархит.

«Я же не плакальщица наемная инстаграмная. После смерти мужа не боюсь ничего. Кроме этого, я пережила уже столько всего! У меня ребенок болел раком. И выжил. Я ходила к террористам на «Норд-Ост», зная, что меня могут убить или оставить в заложниках... К тому же вряд ли я кому-то помогу, сама пока не знаю, как пережить потерю. Разве это легко? Умер человек, с которым вы жили 25 лет, и вы его забыли? Я пока это не пережила. Буду смотреть. Я же не читаю психологические книжки, я работаю с собой», – заявила Хакамада.

Незадолго до кончины Владимира Сиротинского Хакамада отдыхала в Америке, а после – в Бразилии. Казалось, тогда женщина была счастлива, однако это не так. «За девять месяцев до этого муж перенес сложнейшую операцию на сердце и чудом спасся. Была тревога. Я его уговаривала продолжить лечение. Он отказывался, а я предупредила: «Помрешь». Вот и все», – объяснила Ирина Муцуовна.