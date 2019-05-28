  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Кэри Маллиган празднует день рождения: лучшие фотосессии актрисы

    • ГЛАВКОМ
    • Розсилка
    Кэри Маллиган празднует день рождения: лучшие фотосессии актрисы
    theplace.ru

    Кэри Ханна Маллиган родилась в Лондоне 28 мая 1985 года

    Впервые в Кэри проявился интерес к сценической игре и профессии актера во время просмотра школьной постановки «Король и я», в которой участвовал ее старший брат. 

    Первой ролью в кинематографе стала героиня романа Джейн Остин Китти, легкомысленная четвертая дочь в семействе Беннетов. В следующем году девушка появилась в эпизодической роли сироты Ады Клэр в адаптации произведения Чарльза Диккенса «Холодный дом». 

    В середине 2007 года Кэри исполнила роль в документальной драме «Мой мальчик Джек». Этот биографический фильм рассказывал историю жизни известного писателя Редьярда Киплинга и его сына, погибшего на войне. Главную мужскую роль играл Дэниэл Рэдклифф. Картина была удостоена нескольких престижных наград. Параллельно с этим, Маллиган исполнила роль Салли Спэрроу в культовом сериале «Доктор Кто». Заключительной работой года была любовная история «Нортенгерское аббатство», ставшая второй экранизацией одноименного романа Джейн Остин.

    2008 год начался с участия в создании криминальной биографической драмы Майкла Манна «Джонни Д.». Главную роль в картине получил Джонни Депп, а Кэри играла незначительный образ Кэрол Слэймен. 

    Следующий фильм принес Маллиган одобрение критиков и популярность у зрителей. Драма Лоне Шерфиг «Воспитание чувств» впервые была показана на кинофестивале «Санденс». Кэри исполнила главную роль в фильме. Маллиган была удостоена Премии BAFTA за исполнение лучшей женской роли, а Премия Национального совета кинокритиков США назвала ее лучшей актрисой. 

    1 з 44
    на весь екран згорнути
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru

    В 2011 году Маллиган появилась в криминальной драме Николаса Виндинга Рефна «Драйв» и в драме Стива Маккуина «Стыд». Обе картины получили множество престижных наград и номинаций. В 2012 году Кэри приняла участие в работе над мелодрамой База Лурмана «Великий Гэтсби», являющейся экранизацией одноименного романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Миллиган появится на экране в паре с Леонардо Ди Каприо.

    Читайте також
    фотография кино актриса премия история День рождения дом
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ