Кэри Маллиган празднует день рождения: лучшие фотосессии актрисы

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Кэри Ханна Маллиган родилась в Лондоне 28 мая 1985 года

Впервые в Кэри проявился интерес к сценической игре и профессии актера во время просмотра школьной постановки «Король и я», в которой участвовал ее старший брат.

Первой ролью в кинематографе стала героиня романа Джейн Остин Китти, легкомысленная четвертая дочь в семействе Беннетов. В следующем году девушка появилась в эпизодической роли сироты Ады Клэр в адаптации произведения Чарльза Диккенса «Холодный дом».

В середине 2007 года Кэри исполнила роль в документальной драме «Мой мальчик Джек». Этот биографический фильм рассказывал историю жизни известного писателя Редьярда Киплинга и его сына, погибшего на войне. Главную мужскую роль играл Дэниэл Рэдклифф. Картина была удостоена нескольких престижных наград. Параллельно с этим, Маллиган исполнила роль Салли Спэрроу в культовом сериале «Доктор Кто». Заключительной работой года была любовная история «Нортенгерское аббатство», ставшая второй экранизацией одноименного романа Джейн Остин.

2008 год начался с участия в создании криминальной биографической драмы Майкла Манна «Джонни Д.». Главную роль в картине получил Джонни Депп, а Кэри играла незначительный образ Кэрол Слэймен.

Следующий фильм принес Маллиган одобрение критиков и популярность у зрителей. Драма Лоне Шерфиг «Воспитание чувств» впервые была показана на кинофестивале «Санденс». Кэри исполнила главную роль в фильме. Маллиган была удостоена Премии BAFTA за исполнение лучшей женской роли, а Премия Национального совета кинокритиков США назвала ее лучшей актрисой.

В 2011 году Маллиган появилась в криминальной драме Николаса Виндинга Рефна «Драйв» и в драме Стива Маккуина «Стыд». Обе картины получили множество престижных наград и номинаций. В 2012 году Кэри приняла участие в работе над мелодрамой База Лурмана «Великий Гэтсби», являющейся экранизацией одноименного романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Миллиган появится на экране в паре с Леонардо Ди Каприо.