Известному российскому продюсеру и композитору запретили въезд в ЕС



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Константин Меладзе

Константин Меладзе не сможет попасть в страны Евросоюза в ближайшие 2 года

Известному российскому продюсеру и композитору Константину Меладзе запретили въезд в ЕС до 2020 года из-за проблем с паспортом.

Об этом в комментарии сообщил источник в Государственной миграционной службе Украины телеканалу.

Ранее стало известно, что вечером 6 августа Константин Меладзе был задержан венгерскими пограничниками на выезде из Закарпатской области и на въезде в Венгрию на пункте пропуска «Лужанка – Берегшурань».

Там его завернули венгерские пограничники. Они забрали у Константина Меладзе загранпаспорт. Причиной стало подозрение в подделке штампов в нем.

Джерело: 24 канал