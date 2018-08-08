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    Шоу-биз

    Известному российскому продюсеру и композитору запретили въезд в ЕС

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    Константин Меладзе - Известному российскому продюсеру и композитору запретили въезд в ЕС
    Константин Меладзе

    Константин Меладзе не сможет попасть в страны Евросоюза в ближайшие 2 года

    Известному российскому продюсеру и композитору Константину Меладзе запретили въезд в ЕС до 2020 года из-за проблем с паспортом.

    Об этом в комментарии сообщил источник в Государственной миграционной службе Украины телеканалу.

    Ранее стало известно, что вечером 6 августа Константин Меладзе был задержан венгерскими пограничниками на выезде из Закарпатской области и на въезде в Венгрию на пункте пропуска «Лужанка – Берегшурань».

    Там его завернули венгерские пограничники. Они забрали у Константина Меладзе загранпаспорт. Причиной стало подозрение в подделке штампов в нем.

    Джерело: 24 канал

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