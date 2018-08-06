Российский юморист Владимир Винокур потерял мать



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Владимир Винокур с мамой

Грустной новостью артист поделилась в соцсети

6 августа не стало матери юмориста Владимира Винокура. Анне Юльевне было 96 лет. О смерти женщины в Instagram сообщил сам артист, а также его дочь Анастасия.

«Дорогая мамочка! Люблю тебя! И буду любить тебя всегда! Прощай родная!» – написал юморист.

«Прощай наша Королева Анна... Ты прожила долгую, интересную и очень красивую жизнь! Покойся с миром! Всегда будем любить и помнить... 6.08.2018», - трогательно написала внучка Анны Юльевны, балерина Анастасия Винокур.

Стоит отметить, что пол года назад мать Винокура отпраздновала 96-летие. Анна Юльевна работала учителем русского языка и литературы. Самому Владимиру Винокуру сейчас 70 лет.

Джерело: Комсомольска Правда в Украине