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    Жизнь

    Российский юморист Владимир Винокур потерял мать

    • Розсилка
    Владимир Винокур с мамой - Российский юморист Владимир Винокур потерял мать
    Владимир Винокур с мамой

    Грустной новостью артист поделилась в соцсети

    6 августа не стало матери юмориста Владимира Винокура. Анне Юльевне было 96 лет. О смерти женщины в Instagram сообщил сам артист, а также его дочь Анастасия.

    «Дорогая мамочка! Люблю тебя! И буду любить тебя всегда! Прощай родная!» – написал юморист.

    «Прощай наша Королева Анна... Ты прожила долгую, интересную и очень красивую жизнь! Покойся с миром! Всегда будем любить и помнить... 6.08.2018», - трогательно написала внучка Анны Юльевны, балерина Анастасия Винокур.

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    Российский юморист Владимир Винокур потерял мать
    Российский юморист Владимир Винокур потерял мать
    Российский юморист Владимир Винокур потерял мать
    Российский юморист Владимир Винокур потерял мать
    Российский юморист Владимир Винокур потерял мать
    Российский юморист Владимир Винокур потерял мать
    Российский юморист Владимир Винокур потерял мать
    Российский юморист Владимир Винокур потерял мать

    Стоит отметить, что пол года назад мать Винокура отпраздновала 96-летие. Анна Юльевна работала учителем русского языка и литературы. Самому Владимиру Винокуру сейчас 70 лет.

    Джерело: Комсомольска Правда в Украине

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