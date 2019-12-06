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    Шоу-биз

    Канье Уэст поставит вторую за два месяца оперу на библейский сюжет

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    <p>Новая опера Канье Уэста получила название &laquo;Мария&raquo;</p> <div></div> - Канье Уэст поставит вторую за два месяца оперу на библейский сюжет

    Новая опера Канье Уэста получила название «Мария»

    Рэпер рассказал о новом проекте в твиттере, процитировав Евангелие

    Рэпер Канье Уэст анонсировал новую оперу под названием «Мария». Режиссером шоу выступит итальянская художница Ванесса Бикрофт. Об этом музыкант сообщил в твиттере, процитировав Евангелие от Луки, главу 1, стихи 30 и 31, посвященные зачатию Иисуса Христа.

    Премьера оперы пройдет 8 декабря – в последний день фестиваля искусства Art Basel в Майами. Шоу покажут на Miami Marine Stadium – это водный стадион, где где обычно устраивают лодочные гонки.

    24 ноября в концертном зале «Голливуд-боул» в Лос-Анджелесе прошла премьера первой оперы Канье Уэста – «Навуходоносор». Ее также поставила Ванесса Бикрофт. Музыкальным оформлением оперы занимался госпел-хор Sunday Service, с которым Уэст записал свой последний альбом.

     

    искусство музыка Канье Уэст
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