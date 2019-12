Самые популярные музыкальные клипы на YouTube в 2019 году (видео)



Весь уходящий год в музыке продолжалось сильное влияние атиноамериканских мотивов

Видеоплатформа выделила десять клипов, которые собрали больше всего лайков

Сегодня популярный видеохостинг YouTube традиционно представил YouTube Rewind 2019 – подборку самых популярных видео года на YouTube в мире и Украине.

Весь уходящий год в музыке продолжалось сильное влияние атиноамериканских мотивов: пять из десяти самых популярных музыкальных видео года исполняются на испанском языке; при этом первые два видео собрали более 1 миллиарда просмотров каждое. Кроме того, популярные певицы (Ариана Гранде, Билли Айлиш) продолжали трансформировать звучание современной поп-музыки, а K-pop – завоевать глобальную аудиторию.

Топ-10 музыкальных видео 2019 года в мире

Daddy Yankee & Snow - Con Calma (Video Oficial)





ROSALÍA, J Balvin - Con Altura (Official Video) ft. El Guincho

Anuel AA, KAROL G - Secreto

Anuel Aa, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna & J Balvin - China (Video Oficial)

Jhay Cortez, J. Balvin, Bad Bunny - No Me Conoce (Remix)

Shawn Mendes, Camila Cabello - Señorita

Maari 2 - Rowdy Baby (Video Song) Dhanush, Sai Pallavi Yuvan Shankar Raja Balaji Mohan

Blackpink - 'Kill This Love' M/V

Billie Eilish - Bad Guy

Ariana Grande - 7 Rings

Также видеоплатформа выделила десять клипов, которые собрали больше всего лайков, 3 видео корейских поп-айдолов и песня на хинди; а больше всего в 2019 году пользователям YouTube понравилась зажигательная Señorita, исполненная в дуэте Шоном Мендесом и Камиллой Кабельо и набравшая более 13 миллионов лайков.

Топ-10 музыкальных видео, которые собрали больше всего лайков

Shawn Mendes, Camila Cabello - Señorita

BTS (방탄소년단) '작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) feat. Halsey' Official MV

Blackpink - 'Kill This Love' M/V

Billie Eilish - bad guy

Lil Nas X - Old Town Road (Official Movie) ft. Billy Ray Cyrus

Ariana Grande - 7 rings

Lil Dicky - Earth (Official Music Video)

Daddy Yankee & Snow - Con Calma (Video Oficial)

j-hope 'Chicken Noodle Soup (feat. Becky G)' MV

Vaaste Song: Dhvani Bhanushali, Tanishk Bagchi Nikhil D Bhushan Kumar Radhika Rao, Vinay Sapru

Среди авторских видео, которые больше всего понравились зрителям в 2019 году, безусловным лидером стало видео MrBeast – Make This Video The Most Liked Video On Youtube («Сделаем это видео видеороликом с самым большим числом лайков на YouTube») – около 11 миллионов лайков.