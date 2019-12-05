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    Жизнь

    Pantone объявил главный цвет 2020 года

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    Результат трудов Pantone влияет на решения в области дизайна и покупки продуктов в различных отраслях промышленности - Pantone объявил главный цвет 2020 года
    Результат трудов Pantone влияет на решения в области дизайна и покупки продуктов в различных отраслях промышленности

    В 2019 году главным цветом был «Живой коралл»

    Институт цвета Pantone объявил главный цвет наступающего года: 19-4052 — «Классический синий». «Времена требуют от нас доверия и веры», — отметил Лори Прессман, исполнительный директор Pantone. — «Именно это постоянство и уверенность передает Pantone 19-4052 Классический синий». По мнению экспертов, этот цвет заражает спокойствием и дает прочный фундамент для того, чтобы мы могли мыслить шире, глубже погружаться в ситуацию и выстраивать коммуникации, что необходимо «на пороге новой эры».

    В 2019 году главным цветом был «Живой коралл» - жизнеутверждающий, яркий оттенок оранжевого с золотистыми полутонами. Чтобы выбрать самый модный оттенок, специалисты тщательно анализируют тенденции и прочесывают мир в поисках новых цветовых трендов. Результат трудов Pantone влияет на решения в области дизайна и покупки продуктов в различных отраслях промышленности, включая моду, бьюти-индустрию, интерьеры, промышленный, продуктовый и графический дизайн.

     

    искусство общество
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