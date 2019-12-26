Ким Кардашьян подарила шестилетней дочери пиджак Майкла Джексона за $65 тысяч



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Норт к дорогим вещам приучена с пеленок

Норт была в восторге от поадрка

Шестилетняя дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста получила поистине королевский подарок на Рождество: Норт вручили пиджак Майкла Джексона за $65 тысяч долларов. Дорогим подарком Ким поделилась в Stories: «Норт — большая поклонница Майкла Джексона, поэтому на Рождество мы с Канье подарили ей пиджак, в котором Майкл появился рядом с Элизабет Тейлор».

Король поп-музыки выбрал этот пиджак для особенного случая - вечеринки в честь 65-летия Тейлор в 1997 году, а семья Уэст приобрела его на аукционе в конце октября.

По словам Ким, от подарка Норт была в восторге, хотя к дорогим вещам приучена с пеленок: на прошлой неделе, например, она смотрела оперу своего папы с сумочкой Birkin за $10,000.