Кира Найтли объяснила, почему больше не снимается в блокбастерах



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Кира Найтли Liza.ua

В последние годы актрису не часто можно увидеть на больших экранах

«Пираты Карибского моря» остались позади, и больше Кира не стремится ввязываться в высокобюджетные блокбастеры.

В конце апреля выйдет военная драма «Последствия», в прошлом году были сказка «Щелкунчик и четыре королевства»и исторический байопик «Колетт». Вот те немногие фильмы, в съемках которых Кира приняла участие за последние два года. И на то есть причины.

Слава к Найтли пришла, когда та была еще подростком. После того как Кира в 18 лет снялась в первой части франшизы «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины», ее популярность только росла, а роман с партнером по фильму «Гордость и предубеждение» Рупертом Френдом и вовсе сделал из нее героиню таблоидов №1. К тому моменту, как на экраны в 2007 году вышел новый хит - фильм "Искупление", она была готова бросить сниматься в кино. Внимание к ее персоне было чрезмерным, и выносить это становилось все сложнее и сложнее.

Сейчас Кире 33 года, и для себя она уже четко определила границы дозволенного. Например, она решила, что спустя стольких лет публичной жизни может сама выбирать, ради каких целей и ролей стоит выходить из своего «подполья»:

«По сути у меня не было другого выбора. Я могла либо все бросить, либо попробовать взять все в свои руки. Я решила, что постараюсь управлять своей карьерой и посмотрю, что из этого получится. Мы все пытаемся сделать нашу жить как можно комфортнее. В моем случае это означает не участвовать в больших студийных фильмах. То внимание, которое они привлекают к твоей персоне, меня пугает. Это не тот образ жизни, о котором я мечтаю».

Джерело: Hello!