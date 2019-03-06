Сиквел «Малефисенты» выйдет на экраны раньше, чем было запланировано



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Анджелина Джоли в роли Малефисенты

Продолжение сказки о злой волшебнице и принцессе появится в кинотеатрах на семь месяцев раньше

Сиквел «Малефисенты», который теперь официально называется «Малефисента: Владычица тьмы», выйдет в прокат на семь месяцев раньше — 18 октября 2019 года вместо 29 мая 2020 года.

Раньше слот перед Днём всех святых считался не очень прибыльным, но прошлогодний релиз «Хэллоуина» показал, что при верном подходе фильм может принести доход и в это время. Вторая «Малефисента» будет соревноваться с безымянным проектом Blumhouse и анимационной «Семейкой Аддамс».

Режиссёром фильма стал Хоаким Роннинг. Первоначальный вариант сценария написали Джез Баттеруорт и Линда Вулвертон. Позже текст переработали Мика Фитцерман-Блю и Ной Харпстер.

Анджелина Джоли вернётся в образе злой волшебницы, а Эль Фаннинг снова исполнит роль принцессы Авроры. Мишель Пфайффер получила в сиквеле роль королевы Ингрид, Харрису Дикинсону досталась партия принца Филипа.

В съёмках также приняли участие Эд Скрейн, Чиветель Эджиофор и Роберт Линдсей.

Первая «Малефисента» основана на диснеевской версии сказки «Спящая красавица» и рассказывает историю злой рогатой волшебницы. Фильм вышел в прокат в 2014 году и собрал 758 млн долларов при бюджете в 180 млн долларов.

Джерело: Киноафиша