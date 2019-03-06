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    Шоу-биз

    Кендалл и Кайли Дженнер выпустили коллекцию купальников

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    Кайли Дженнер - Кендалл и Кайли Дженнер выпустили коллекцию купальников
    Кайли Дженнер

    Целевой аудиторией стало поколения Z, которые ориентируются на инфлюенсеров и знаменитостей из соцсетей

    21-летняя Кайли Дженнер, став самым молодым миллиардером в мире, не останавливается на достигнутом. Бизнес-леди вместе со своей родной сестрой, 23-летней Кендалл, выпустила новую весеннюю коллекцию купальников для канадского бренда Ardene.

    Сестры представили коллаборацию в соцсетях, показав на себе некоторые модели. Кайли предстала в образе блондинки в красном, а Кендалл примерила темно-зеленое бикини.

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    Кендалл и Кайли Дженнер выпустили коллекцию купальников
    Кендалл и Кайли Дженнер выпустили коллекцию купальников
    Кендалл и Кайли Дженнер выпустили коллекцию купальников
    Кендалл и Кайли Дженнер выпустили коллекцию купальников
    Кендалл и Кайли Дженнер выпустили коллекцию купальников
    Кендалл и Кайли Дженнер выпустили коллекцию купальников
    Кендалл и Кайли Дженнер выпустили коллекцию купальников

    Сотрудничество Дженнер с Ardene началось прошлым летом, когда они подписали контракт на создание нескольких капсульных коллекций.

    В интервью Forbes Кайли признала, что своим успехом обязана именно популярности в соцсетях, где знакомит 128-миллионную армию фолловеров с новинками марки Kylie Cosmetics и подробностями своей жизни.

     

     

    знаменитости мода и красота шоу-бизнес
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