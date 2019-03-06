Кендалл и Кайли Дженнер выпустили коллекцию купальников



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Кайли Дженнер

Целевой аудиторией стало поколения Z, которые ориентируются на инфлюенсеров и знаменитостей из соцсетей

21-летняя Кайли Дженнер, став самым молодым миллиардером в мире, не останавливается на достигнутом. Бизнес-леди вместе со своей родной сестрой, 23-летней Кендалл, выпустила новую весеннюю коллекцию купальников для канадского бренда Ardene.

Сестры представили коллаборацию в соцсетях, показав на себе некоторые модели. Кайли предстала в образе блондинки в красном, а Кендалл примерила темно-зеленое бикини.

Сотрудничество Дженнер с Ardene началось прошлым летом, когда они подписали контракт на создание нескольких капсульных коллекций.

В интервью Forbes Кайли признала, что своим успехом обязана именно популярности в соцсетях, где знакомит 128-миллионную армию фолловеров с новинками марки Kylie Cosmetics и подробностями своей жизни.