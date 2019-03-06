Экс-бойфренд Кейт Бекинсейл предостерег нынешнего возлюбленного актрисы



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Кейт Бекинсейл

Голливудская актриса встречается с бывшим парнем Арианы Гранде

23-летний Мэтт Райф, похоже, не верит в счастливые отношения 45-летней Кейт Бекинсейл и 25-летнего Пита Дэвидсона. Два года назад Мэтт был на месте Пита - встречался с Кейт - и теперь решил предостеречь Дэвидсона, посоветовав ему не связываться с актрисой.

В интервью TMZ Мэтт Райф категорично ответил на вопрос о совете, который хочет дать Питу Дэвидсону.

«Как мужчина мужчине? Беги от нее!» - рекомендовал экс-бойфренд Бекинсейл ее нынешнему возлюбленному.

Мэтт все же выразил надежду на то, что сейчас Кейт и Пит счастливы, но при этом посоветовал парню «быть осторожным».

Вот уже второй месяц пресса пишет о романе Бекинсейл и начинающего актера Пита Дэвидсона, который до знакомства с ней был помолвлен с певицей Арианой Гранде. Актерская пара подогревает слухи о романтических отношениях, появляясь на публике вместе.

Летом 2017 года внимание журналистов было приковано к роману актрисы со стендап-комиком Мэттом Райфом, но продлилась та связь недолго.