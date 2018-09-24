«Крепостное право точно отменили?»: Анна Седокова резко прокомментировала скандал с лишением Вероники Дидусенко титула «Мисс Украина 2018»



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Стало известно, что Веронику Дидусенко лишили короны. У нее отобрали титул "Мисс Украина 2018" из-за того, что она скрыла свое семейное положение: у нее был муж и есть ребенок

Певица Анна Седокова не прошла мимо этой ситуации и решила высказать свое мнение по поводу Вероники Дидусенко. Артистка считает, что наличие ребенка не должно как-то влиять на результаты подобных конкурсов. А свое негодование Седокова описала на своей странице в Instagram:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 24 Сен 2018 в 3:54 PDT

«Читаю: «Мисс Украина» лишилась своей короны. Захожу по ссылке. Оказывается, что корону у неё забрали, потому что она скрыла от организаторов, что у неё есть ребёнок. Что одним из условий конкурса было отсутствие детей у участниц. Читаю это и не могу поверить своим глазам. А крепостное право точно отменили? Мы что, сейчас вдруг сели на машину времени дружно и оказались все в далеком прошлом?»

Анна Седокова отметила, что Вероника Дидусенко не права, что скрыла такой факт. Но обратилась сразу же с вопросом, стоит ли лишать титула из-за такой детали. При этом она отметила, что именно дети ее вдохновляют на новые достижения:

«Вероника неправа в том, что соврала организаторам, однако не видит ничего плохого в наличии ребенка: Понятно, что есть условия конкурса, если ты не согласна с ними - не принимай участие. Понятно, что девочка не права, что скрыла. Но мне интересно: в какой момент дети стали камнем преткновения на пути к мечте? Я построила свою карьеру в 21 год, оставшись с маленькой малышкой на руках. Мне помогала мама, мне помогали вы, но это стало моей самой большой мотивацией в жизни! Без своих детей я никогда бы и ничего не добилась. Они помогали и помогают мне каждую секунду. Стать лучше, работать больше. Неужели в наше время такие жёсткие правила во всех конкурсах красоты», - написала разгневанная певица

По этому поводу много споров в Сети. Многие согласны с мнением Анны Седоковой, а другие считают, что Вероника Дидусенко не должна была получить корону в таком случае.

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