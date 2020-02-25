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    Шоу-биз

    Криштиану Роналду повеселился в джакузи с четырьмя детьми: забавное фото

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    <p>35-летний Криштиану Роналду интересно провел время в тесном семейном кругу</p> <div></div> - Криштиану Роналду повеселился в джакузи с четырьмя детьми: забавное фото

    35-летний Криштиану Роналду интересно провел время в тесном семейном кругу

    Фото: instagram.com/cristiano/

    Форвард итальянского «Ювентуса» и сборной Португалии поделился интересными моментами своего уик-энда

    Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду отдохнул в выходные с наследниками и 26-летней возлюбленной Джорджиной Родригес. Футболист отдал предпочтение спокойному релаксу с малышами. Звездный отец отправился с ними в джакузи.

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    Криштиану попросил запечатлеть себя с сыновьями и дочерьми во время «банных» процедур. Спортсмен задорно смеялся в кадре. Отличное настроение передалось и его компаньонам. «Забавные моменты с моими детьми», - написал Роналду.

    Бывший бойфренд российской супермодели Ирины Шейк пообщался с нынешней избранницей. Пара поиграла в теннис. Удача явно была на стороне Джорджины. «Угадайте, кто выиграл», - поинтересовался Криштиану.

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