Анна Ризатдинова показала, как принимает грязевые ванны на Мертвом море



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instagram.com/anna_rizatdinova

Анна Ризатдинова решила устроить себе морской отдых и отправилась в Израиль

Гимнастка поделилась своей радостью с поклонниками и не преминула похвастаться точеной фигурой в купальнике.

Анна выбрала для каникул побережье невероятно соленого Мертвого моря. На своей странице в Instagram она поделилась атмосферным фото на фоне морских волн, а позже показала, как принимает целебные грязевые ванны.

Ризатдинова позировала на берегу моря в слитном черном купальнике с прозрачными вставками. Волосы она собрала в пучок, а ноги и руки обмазала черной грязью, которая славится своими полезными свойствами.

В подписи к публикации спортсменка немного рассказала об уникальном месте, где проводит отпуск.

«25 км к востоку от Иерусалима и в 84 километрах от Тель-Авива у подножья лежит собрание вод, не имеющее подобного себе нигде на свете. Уровень его поверхности на 400 м ниже уровня мирового океана, а концентрация солей в нем в десять раз превышает обычную морскую. Впадина Мертвого моря - самое низкое место на земле, оно содержит больше минералов, чем любой другой естественный водоем. Не только его вода уникальна, уникально все вокруг: толстый слой атмосферы задерживает значительный процент опасного ультрафиолетового излучения, воздух содержит больше живительного кислорода и успокаивающего человеческий организм брома, чем в любом другом месте на земном шаре. Никакая рыба не может существовать в его пересоленной воде. Оно пополняется водами реки Иордан и минеральных источников, напоминающих по своему составу эвианские и карлсбадские. В каждом литре воды Мертвого моря содержится 320 граммов солей и минералов», - поведала Анна.

Фолловеры гимнастки не смогли остаться равнодушными - они желают девушке хорошего отдыха и восхищаются ее красотой и точеной фигурой.