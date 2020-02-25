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    Анна Ризатдинова показала, как принимает грязевые ванны на Мертвом море

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    Анна Ризатдинова показала, как принимает грязевые ванны на Мертвом море
    instagram.com/anna_rizatdinova

    Анна Ризатдинова решила устроить себе морской отдых и отправилась в Израиль

    Гимнастка поделилась своей радостью с поклонниками и не преминула похвастаться точеной фигурой в купальнике.

    Анна выбрала для каникул побережье невероятно соленого Мертвого моря. На своей странице в Instagram она поделилась атмосферным фото на фоне морских волн, а позже показала, как принимает целебные грязевые ванны.

    Ризатдинова позировала на берегу моря в слитном черном купальнике с прозрачными вставками. Волосы она собрала в пучок, а ноги и руки обмазала черной грязью, которая славится своими полезными свойствами.

    В подписи к публикации спортсменка немного рассказала об уникальном месте, где проводит отпуск.

    «25 км к востоку от Иерусалима и в 84 километрах от Тель-Авива у подножья лежит собрание вод, не имеющее подобного себе нигде на свете. Уровень его поверхности на 400 м ниже уровня мирового океана, а концентрация солей в нем в десять раз превышает обычную морскую. Впадина Мертвого моря - самое низкое место на земле, оно содержит больше минералов, чем любой другой естественный водоем. Не только его вода уникальна, уникально все вокруг: толстый слой атмосферы задерживает значительный процент опасного ультрафиолетового излучения, воздух содержит больше живительного кислорода и успокаивающего человеческий организм брома, чем в любом другом месте на земном шаре. Никакая рыба не может существовать в его пересоленной воде. Оно пополняется водами реки Иордан и минеральных источников, напоминающих по своему составу эвианские и карлсбадские. В каждом литре воды Мертвого моря содержится 320 граммов солей и минералов», - поведала Анна.

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    Анна Ризатдинова показала, как принимает грязевые ванны на Мертвом море
    Анна Ризатдинова показала, как принимает грязевые ванны на Мертвом море
    Анна Ризатдинова показала, как принимает грязевые ванны на Мертвом море

    Фолловеры гимнастки не смогли остаться равнодушными - они желают девушке хорошего отдыха и восхищаются ее красотой и точеной фигурой.

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