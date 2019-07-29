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    Шоу-биз

    Кто из украинских звезд засветился на российском фестивале «Жара» (фото)

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    Потап и группа Mozgi - Кто из украинских звезд засветился на российском фестивале «Жара» (фото)
    Потап и группа Mozgi
    apostrophe.ua

    Артисты не бояться гнева украинских патриотов

    С 25-го по 28 июля в Баку проходил российский музыкальный фестиваль «Жара». В рамках феста выступили не только российские звезды, но и представители украинского шоу-бизнеса: Настя Каменских, Надя Дорофеева и Позитив, Макс Барских, Вера Брежнева, Светлана Лобода, Монатик и Ани Лорак. 

    «Вот уже который год у нас есть традиция встречаться именно в это время, здесь, на этой сцене. Веселитесь, отдыхайте, сегодня все только для вас», - сказала Светлана Лобода со сцены.

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    Кто из украинских звезд засветился на российском фестивале «Жара» (фото)
    Кто из украинских звезд засветился на российском фестивале «Жара» (фото)
    Кто из украинских звезд засветился на российском фестивале «Жара» (фото)
    Кто из украинских звезд засветился на российском фестивале «Жара» (фото)
    Кто из украинских звезд засветился на российском фестивале «Жара» (фото)
    Кто из украинских звезд засветился на российском фестивале «Жара» (фото)
    Кто из украинских звезд засветился на российском фестивале «Жара» (фото)
    Кто из украинских звезд засветился на российском фестивале «Жара» (фото)
    Кто из украинских звезд засветился на российском фестивале «Жара» (фото)
    Кто из украинских звезд засветился на российском фестивале «Жара» (фото)
    Кто из украинских звезд засветился на российском фестивале «Жара» (фото)
    Кто из украинских звезд засветился на российском фестивале «Жара» (фото)
    Кто из украинских звезд засветился на российском фестивале «Жара» (фото)
    Кто из украинских звезд засветился на российском фестивале «Жара» (фото)
    Кто из украинских звезд засветился на российском фестивале «Жара» (фото)
    Кто из украинских звезд засветился на российском фестивале «Жара» (фото)
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    Лобода, к слову, прилетела в Баку всего за несколько часов до выступления в рамках последнего дня феста. До появления на сцене фестиваля, украинская певица выступила в Санкт-Петербурге.

    Напомним, что организаторами мероприятия являются российский певец Эмин Агаларов (Emin) и Григорий Лепс, которого называют любимым певцом Путина, а также создатель «Русского радио» Сергей Кожевников.

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