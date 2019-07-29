Кто из украинских звезд засветился на российском фестивале «Жара» (фото)



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С 25-го по 28 июля в Баку проходил российский музыкальный фестиваль «Жара». В рамках феста выступили не только российские звезды, но и представители украинского шоу-бизнеса: Настя Каменских, Надя Дорофеева и Позитив, Макс Барских, Вера Брежнева, Светлана Лобода, Монатик и Ани Лорак.

«Вот уже который год у нас есть традиция встречаться именно в это время, здесь, на этой сцене. Веселитесь, отдыхайте, сегодня все только для вас», - сказала Светлана Лобода со сцены.

Лобода, к слову, прилетела в Баку всего за несколько часов до выступления в рамках последнего дня феста. До появления на сцене фестиваля, украинская певица выступила в Санкт-Петербурге.

Напомним, что организаторами мероприятия являются российский певец Эмин Агаларов (Emin) и Григорий Лепс, которого называют любимым певцом Путина, а также создатель «Русского радио» Сергей Кожевников.