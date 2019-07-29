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    Шоу-биз

    Дита фон Тиз вышла в свет в золотом «голом» платье

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    <p>Дита фон Тиз</p> <p>instagram.com/ditavonteese/</p> - Дита фон Тиз вышла в свет в золотом «голом» платье

    Дита фон Тиз

    instagram.com/ditavonteese/

    Звезда дополнила образ миниатюрным клатчем и туфлями на высоком каблуке

    46-летняя Дита фон Тиз продемонстрировала новый стильный образ. Она попала в объективы папарацци после своего выступления, на пути к отелю в Манхэттене.

    Королева бурлеска выбрала элегантное «голое» платье Elie Saab золотистого оттенка. Наряд звезды был расшит цветами, а длина миди идеально подчеркнула фигуру Диты.

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    Дита фон Тиз вышла в свет в золотом «голом» платье
    Дита фон Тиз вышла в свет в золотом «голом» платье
    Дита фон Тиз вышла в свет в золотом «голом» платье
    Дита фон Тиз вышла в свет в золотом «голом» платье
    Дита фон Тиз вышла в свет в золотом «голом» платье
    Дита фон Тиз вышла в свет в золотом «голом» платье
    Дита фон Тиз вышла в свет в золотом «голом» платье
    Дита фон Тиз вышла в свет в золотом «голом» платье
    Дита фон Тиз вышла в свет в золотом «голом» платье
    Дита фон Тиз вышла в свет в золотом «голом» платье
    Дита фон Тиз вышла в свет в золотом «голом» платье
    Дита фон Тиз вышла в свет в золотом «голом» платье
    instagram.com/ditavonteese/

    Певица оставила распущенными свои роскошные локоны, уложив их легкими волнами. Визажисты сделали звезде традиционный для нее макияж с акцентом на алые губы.

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    знаменитости певица
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