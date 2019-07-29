Дита фон Тиз вышла в свет в золотом «голом» платье



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Дита фон Тиз instagram.com/ditavonteese/

Звезда дополнила образ миниатюрным клатчем и туфлями на высоком каблуке

46-летняя Дита фон Тиз продемонстрировала новый стильный образ. Она попала в объективы папарацци после своего выступления, на пути к отелю в Манхэттене.

Королева бурлеска выбрала элегантное «голое» платье Elie Saab золотистого оттенка. Наряд звезды был расшит цветами, а длина миди идеально подчеркнула фигуру Диты.

Певица оставила распущенными свои роскошные локоны, уложив их легкими волнами. Визажисты сделали звезде традиционный для нее макияж с акцентом на алые губы.