Дита фон Тиз вышла в свет в золотом «голом» платье
Дита фон Тиз
instagram.com/ditavonteese/
Звезда дополнила образ миниатюрным клатчем и туфлями на высоком каблуке
46-летняя Дита фон Тиз продемонстрировала новый стильный образ. Она попала в объективы папарацци после своего выступления, на пути к отелю в Манхэттене.
Королева бурлеска выбрала элегантное «голое» платье Elie Saab золотистого оттенка. Наряд звезды был расшит цветами, а длина миди идеально подчеркнула фигуру Диты.
instagram.com/ditavonteese/
Певица оставила распущенными свои роскошные локоны, уложив их легкими волнами. Визажисты сделали звезде традиционный для нее макияж с акцентом на алые губы.