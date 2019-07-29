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    Шоу-биз

    Тина Кароль восхитила сеть упругими ягодицами (фото)

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    <p>Тина Кароль</p> <p>instagram.com/tina_karol/</p> - Тина Кароль восхитила сеть упругими ягодицами (фото)

    Тина Кароль

    instagram.com/tina_karol/

    Звезда порадовала поклонников соблазнительной фигурой

    Поп-дива украинской музыки Тина Кароль не устает радовать и одновременно волновать поклонников соблазнительными формами в невероятных нарядах. Не так давно Тина выступила в праздничном шоу-концерте в изысканном длинном платье с игривым декольте. Дальше популярная певица поделилась в Инстаграме фото, на котором соблазнительно позирует на кровати и даже под мостом.

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    Тина Кароль восхитила сеть упругими ягодицами (фото)
    Тина Кароль восхитила сеть упругими ягодицами (фото)
    Тина Кароль восхитила сеть упругими ягодицами (фото)
    Тина Кароль восхитила сеть упругими ягодицами (фото)
    Тина Кароль восхитила сеть упругими ягодицами (фото)
    Тина Кароль восхитила сеть упругими ягодицами (фото)
    Тина Кароль восхитила сеть упругими ягодицами (фото)
    Тина Кароль восхитила сеть упругими ягодицами (фото)
    Тина Кароль восхитила сеть упругими ягодицами (фото)
    Тина Кароль восхитила сеть упругими ягодицами (фото)
    Тина Кароль восхитила сеть упругими ягодицами (фото)
    Тина Кароль восхитила сеть упругими ягодицами (фото)
    Тина Кароль восхитила сеть упругими ягодицами (фото)
    Тина Кароль восхитила сеть упругими ягодицами (фото)
    Тина Кароль восхитила сеть упругими ягодицами (фото)
    Тина Кароль восхитила сеть упругими ягодицами (фото)
    Тина Кароль восхитила сеть упругими ягодицами (фото)
    Тина Кароль восхитила сеть упругими ягодицами (фото)
    Тина Кароль восхитила сеть упругими ягодицами (фото)
    Тина Кароль восхитила сеть упругими ягодицами (фото)
    Тина Кароль восхитила сеть упругими ягодицами (фото)
    Тина Кароль восхитила сеть упругими ягодицами (фото)
    Тина Кароль восхитила сеть упругими ягодицами (фото)
    instagram.com/tina_karol/

    Теперь певица продемонстрировала в какой шикарной форме она предывает в данный момент. Артистка выложила фото, на котором позирует в коротких шортиках так, чтобы были отчетливо видны упругие ягодицы певицы.

    Стоит ли упоминать, что поклонники Кароль взорвались бурным потоком одобрительных комментариев.  

    «Ослепла», «Тина это очень горячо», «Сколько страсти», «Жарко. Тушите огонь, срочно», – пишут фолловеры звезды.

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    Тина Кароль певица
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