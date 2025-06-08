ЕКЗ за державний кошт: покрокова інструкція для пар, що мріють про дитину

Як скористатися програмою ЕКЗ від НСЗУ?

Парам, які мріють про дитину, але зіткнулися з проблемою безпліддя, тепер доступно безоплатне ЕКЗ, тобто ЕКЗ, яке оплатить держава. Це стало можливим завдяки включенню до Програми медичних гарантій Національної служби здоров'я України (НСЗУ) пакету «Лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій». Як скористатися програмою ЕКЗ від НСЗУ? Ось покрокова інструкція.

Переконайтеся, що ви відповідаєте критеріям

Взяти участь у програмі безоплатного лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ) можуть жінки за таких умов:

Є громадянство України або посвідка на постійне проживання.

Вік від 19 до 40 років на початку лікування.

Підтверджений діагноз безплідності.

Відсутність протипоказань до екстракорпорального запліднення (ЕКЗ).

Підтверджений діагноз безпліддя стосується і жіночого, і чоловічого безпліддя у парі. Що до протипоказань, то це захворювання та стани, які унеможливлюють виношування вагітності або мають високий ризик ускладнень. Повний перелік таких станів та захворювань наведено у Додатку 1 до відповідного Наказу Міністерства охорони здоров'я України.

Отримайте електронне направлення

Електронне направлення видає акушер-гінеколог за місцем проживання або в тій клініці, де пара планує проходити лікування. Для цього необхідно пройти обстеження за наказом 787. Далі необхідно пройти мультидисциплінарний консиліум і отримати електронне направлення.

Виберіть клініку

Пацієнти самі обирають, де проходити штучне запліднення. Це можна зробити у державній або в приватній клініці, яка спеціалізується на репродуктивних технологіях, має відповідну сертифікацію та уклала контракт із НСЗУ. Одним із таких медичних закладів є медичний центр «Мати та дитина» з медичними закладами у Києві та Львові.

Що входить у безоплатну програму ЕКЗ

Пакет «Лікування безпліддя за допомогою ДРТ» охоплює один повний цикл штучного запліднення і, якщо він не призвів до успіху, один неповний цикл протягом одного року. Повний цикл — це всі етапи штучного запліднення: гормональна стимуляція суперовуляції, отримання ооцитів, підготовлення сперми, запліднення методом інсемінації (ЕКЗ) або інтраплазматичної ін'єкції сперматозоїда (ІКСІ), культивація ембріонів та перенесення ембріона до матки.

Програма передбачає:

Усі потрібні для кожного етапу лікарські препарати.

Лікарський супровід, консультації репродуктолога, вибір методу (ЕКЗ чи ІКСІ), протоколу стимуляції тощо.

Заморожування та зберігання ембріонів.

Діагностика вагітності: рання діагностика методом аналізу крові на хоріонічний гонадотропін людини за два тижні після перенесення та ще за 2 тижні УЗД матки.

Передімплантаційна генетична діагностика за наявності показань.

Якщо вагітність настала, участь у програмі завершується. Якщо спроба закінчилася невдачею, доступною є ще одна спроба з використанням заморожених ооцитів або ембріона, тобто неповний цикл ЕКЗ. Взяти участь у безоплатній програмі можна лише один раз.

Автор: Маслій Юлія Володимирівна – акушер-гінеколог, репродуктолог, лікар ультразвукової діагностики.