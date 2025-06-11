Несподіване перевтілення: Тоня Матвієнко здивувала кардинальною зміною іміджу

Тоня Матвієнко поки не розкрила, чи пов'язане це перевтілення з якимсь новим творчим проєктом

Тоня Матвієнко вразила перевтіленням від Єгора Андрюшина: новий образ співачки

Українська співачка Тоня Матвієнко днями продемонструвала своє ефектне перевтілення, над яким працював відомий візажист Єгор Андрюшин. Відео нового образу артистка поділилася на своїх сторінках у соціальних мережах, викликавши бурхливу реакцію шанувальників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис співачки.

У відео Тоня Матвієнко постала в абсолютно новому світлі. Макіяж від Єгора Андрюшина підкреслив її красу, додавши образу виразності та свіжості. Шанувальники відзначили майстерність візажиста, який зміг по-новому розкрити зовнішність співачки.

Сама Тоня Матвієнко підписала світлини запитанням до своїх підписників: «Як вам перевтілення для Тоня Матвієнко від Єгор Андрюшин?».

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Реакція фоловерів не забарилася. У коментарях вони висловили своє захоплення новим образом співачки, засипаючи її компліментами:

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Багато хто відзначив, що макіяж зміг змінити візуальне сприйняття співачки та максимально перевтілив її образ.

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Перевтілення Тоні Матвієнко від Єгора Андрюшина стало приємною несподіванкою для її шанувальників та ще раз підтвердило талант обох митців.

Сама ж Тоня поки не розкрила, чи пов'язане це перевтілення з якимсь новим творчим проєктом, проте шанувальники вже з нетерпінням чекають на її нові роботи.

Нагадаємо, Klavdia Petrivna представила кардинально новий образ у стилі кінця 1990-х для зйомок кліпу на пісню «Жовті квіти», записану разом із OSTY. Зірка поділилася відео перевтілення в Instagram, викликавши захоплення серед фанатів.