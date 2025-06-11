Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Несподіване перевтілення: Тоня Матвієнко здивувала кардинальною зміною іміджу

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Тоня Матвієнко поки не розкрила, чи пов'язане це перевтілення з якимсь новим творчим проєктом
колаж: glavcom.ua

Тоня Матвієнко вразила перевтіленням від Єгора Андрюшина: новий образ співачки

Українська співачка Тоня Матвієнко днями продемонструвала своє ефектне перевтілення, над яким працював відомий візажист Єгор Андрюшин. Відео нового образу артистка поділилася на своїх сторінках у соціальних мережах, викликавши бурхливу реакцію шанувальників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис співачки.

У відео Тоня Матвієнко постала в абсолютно новому світлі. Макіяж від Єгора Андрюшина підкреслив її красу, додавши образу виразності та свіжості. Шанувальники відзначили майстерність візажиста, який зміг по-новому розкрити зовнішність співачки.

Сама Тоня Матвієнко підписала світлини запитанням до своїх підписників: «Як вам перевтілення для Тоня Матвієнко від Єгор Андрюшин?».

Реакція фоловерів не забарилася. У коментарях вони висловили своє захоплення новим образом співачки, засипаючи її компліментами:

Несподіване перевтілення: Тоня Матвієнко здивувала кардинальною зміною іміджу фото 1
скріншот

Багато хто відзначив, що макіяж зміг змінити візуальне сприйняття співачки та максимально перевтілив її образ.

Несподіване перевтілення: Тоня Матвієнко здивувала кардинальною зміною іміджу фото 2
скріншот
Несподіване перевтілення: Тоня Матвієнко здивувала кардинальною зміною іміджу фото 3
скріншот

Перевтілення Тоні Матвієнко від Єгора Андрюшина стало приємною несподіванкою для її шанувальників та ще раз підтвердило талант обох митців.

Сама ж Тоня поки не розкрила, чи пов'язане це перевтілення з якимсь новим творчим проєктом, проте шанувальники вже з нетерпінням чекають на її нові роботи.

Нагадаємо, Klavdia Petrivna представила кардинально новий образ у стилі кінця 1990-х для зйомок кліпу на пісню «Жовті квіти», записану разом із OSTY. Зірка поділилася відео перевтілення в Instagram, викликавши захоплення серед фанатів.

Читайте також:

Теги: шоубіз Тоня Матвієнко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Український шоу-бізнес вступив в епоху вандалізму
Український шоу-бізнес вступив в епоху вандалізму
12 травня, 07:46
«Голос епохи» Святослав Вакарчук. Йому пощастило, як біблійному Іоні
«Голос епохи» Святослав Вакарчук. Йому пощастило, як біблійному Іоні
17 травня, 16:29
EL Kravchuk показав архівні кадри з Андрієм Данилком та Гелею
Як з'явилася напарниця Вєрки Сердючки? El Кравчук одним фото розкрив таємницю
13 травня, 09:17

Шоу-біз

Несподіване перевтілення: Тоня Матвієнко здивувала кардинальною зміною іміджу
Несподіване перевтілення: Тоня Матвієнко здивувала кардинальною зміною іміджу
Режисер Жирков, який виїхав з України на початку війни, бо «рятував сім'ю», показав нову обраницю
Режисер Жирков, який виїхав з України на початку війни, бо «рятував сім'ю», показав нову обраницю
Девʼять жінок звинуватили відомого американського музиканта у сексуальних домаганнях
Девʼять жінок звинуватили відомого американського музиканта у сексуальних домаганнях
Скандал у Театрі на Подолі. Трупу не пустили на прем'єру вистави
Скандал у Театрі на Подолі. Трупу не пустили на прем'єру вистави
«Миколина погода» повертається на телебачення
«Миколина погода» повертається на телебачення
Від Лари Крофт до посла ООН: Анджеліна Джолі відзначає 50-річний ювілей
Від Лари Крофт до посла ООН: Анджеліна Джолі відзначає 50-річний ювілей

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
241K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 червня: ситуація на фронті
93K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 червня 2025
92K
Росія назвала умову для завершення війни в Україні: країни Балтії впливають на рішення
65K
Лише п’ята частина військовослужбовців воює на передовій. Нардеп пропонує рішення
53K
Переговорник Путіна Дмітрієв виявився партнером дружини нардепа від «Слуги народу» (документи)
19K
Одіозна олімпійська чемпіонка звинуватила царя у тому, що росіяни не довіряють депутатам

Новини

Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 07:48
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 24 хвилини
Вчора, 23:29
Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2025 року
Вчора, 08:22
8 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 червня, 00:01
РФ знищила будівлю Херсонської ОДА. Нові заяви Трампа про Україну. Головне за 5 червня
5 червня, 21:17
У Києві та низці областей оголошено відбій тривоги через ракетну небезпеку
5 червня, 18:13

Прес-релізи

40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
9 червня, 14:21
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua