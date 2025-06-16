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Леся Нікітюк уперше показала себе вагітною

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Нікітюк загадала вагітність 31 грудня 2023 року
фото: Клац media

Телеведуча дізналась про вагітність за кілька хвилин до виходу на знімальний майданчик

Українська телеведуча Леся Нікітюк вперше опублікувала фото, на якому видно її вагітний живіт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Нікітюк.

Леся Нікітюк уперше показала себе вагітною фото 1

В інтерв’ю «Kлац media» зірка розповіла, що дізналась про вагітність за кілька хвилин до виходу на знімальний майданчик. 

«Я зробила чотири тести поспіль – і всі виявилися позитивними. А вже за кілька хвилин потрібно було виходити на знімальний майданчик. Камери напоготові, вся команда в очікуванні, а я з очима як у сови. Від несподіванки. І якраз мала знімати сцену, де моя героїня дуже-дуже здивована. Підходить режисер, дивиться на мене і замість вказівок просто каже: «Чудово. Саме та емоція, яка потрібна», – розповіла вона.

Телеведуча каже, що 31 грудня 2023 року я на листочку написала собі три бажання: здорові стосунки, дитина і фільм на Netflix. – «І наступний рік (2024 – «Главком») приніс мені рівно те, що я загадала. Хтось колись сказав, що людина може отримати все, що захоче. Для цього потрібно тільки достатньо фантазії. Моя фантазія, мої бажання привели мене в ту прекрасну точку життя, де я знаходжусь зараз».

Нікітюк поділилась, що мала багато невдалих стосунків, проте нікому про них не розповідала.
 
«Вагітність прийшла до мене саме тоді, коли я була до неї готова, і я абсолютно спокійно на це відреагувала, без грама страху. Біля мене виявився саме той чоловік, який мене підтримав, який розділив зі мною щастя. Він жодного разу не дав мені приводу злякатися чогось, будучи поруч чи далеко від мене, і жодного разу не дав мені відчути самотність чи тривогу», – додала вона.

Нагадаємо, що 37-річна Нікітюк перебуває у стосунках з 29-річним військовим Дмитром Бабчуком.

Леся Нікітюк уперше показала себе вагітною фото 2

Протягом тривалого часу військовий займався боксом, отримавши звання кандидата у майстри спорту. У 20 років Бабчук приєднався до лав ЗСУ, спершу служив у морській піхоті, а у 2018 році став частиною новоствореної 35-ї окремої бригади морської піхоти. Пізніше його служба продовжилася в окремому підводному протидиверсійному загоні, а згодом у 73-му окремому морському центрі ССО.

Наразі невідомо, у якій бригаді військовий служить та на якому напрямку виконує бойові завдання.

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Теги: вагітність телеведуча дитина Леся Нікітюк

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