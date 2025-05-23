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У США ведуча новин почала народжувати у прямому ефірі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Телеведуча вирішила продовжувати вести передачу навіть після того, як у неї відійшли води
фото із відкритих джерел

У США у вагітної ведучої відійшли води, доки вона читала новини в ефірі

Вранці 21 травня ведуча новин Олівія Джекіт з Олбані, штат Нью-Йорк, як завжди прийшла до студії, але лише за кілька хвилин до початку ранкового ефіру у неї відійшли води. Про це пише «Главком» із посиланням nbcnews.

Це сталося на два дні пізніше передбачуваного терміну пологів, але, незважаючи на те що у неї почалися перейми, Олівія вирішила не покидати студію і продовжила вести новини разом зі своєю співведучою Джулією Данн, яка також вагітна і чекає на другу дитину.

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У прямому ефірі колеги з усмішкою коментували те, що відбувається, зазначаючи, що Олівія перебуває в активній стадії пологів, але почувається добре і має намір залишатися в ефірі якомога довше. Майбутня мати ділилася своїми відчуттями, жартівливо обговорювала погоду та навіть пропонувала зробити «перерву на воду» замість кави.

Під кінець Олівія пожартувала, що хотіла б бути на роботі, а не в лікарні, і подякувала глядачам за підтримку. Як повідомляється, це був перший випадок в історії каналу CBS6, коли ведуча провела тригодинний ефір під час переймів. 

Нагадаємо, під час рейсу авіакомпанії Ryanair до Іспанії у повітрі несподівано з'явився додатковий пасажир – жінка народила. Рейс вилетів з Брюсселя о 13:28, а політ до провінції Кастельон в Іспанії займає зазвичай близько двох годин. Проте екіпажу довелося в останню хвилину змінити маршрут, аби доставити новонародженого на землю у Франції.

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Теги: США вагітність телеведуча

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