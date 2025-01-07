37-річна Леся Нікітюк вперше виходить заміж

Знаменитість отримала пропозицію у Буковелі

Українська телеведуча Леся Нікітюк виходить заміж за військового Дмитра Бабчука.

Про свої заручини 37-річна ведуча повідомила під час зимової відпустки. Так, знаменитість отримала пропозицію у Буковелі й вже похизувалася каблучкою.

«Тут і не відмовиш», – підписала світлину наречена.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Леся Нікітюк (@lesia_nikituk)

Перед цим уже наречений телеведучої Дмитро Бабчук поширив інстаграм-сторіс, де в машині показав діамантову каблучку і написав: «Леся Нікітюк, диви, що взяв тобі, приміряєш?».





Відомо, що наречений Лесі Нікітюк молодший за ведучу на дев'ять років і зараз йому 28 років. Він активно веде соцмережі та розвиває власний бренд одягу.

Зазначимо, чимало знаменитостей відреагували на допис Нікітюк і побажали молодятам щасливого майбутнього:

«Мої вітання» – Юлія Саніна

«Моя найяскравіша. Моя прекрасна. Вітаю! Ти заслуговуєш бути щасливою» – Наталія Могилевська

«Ааа… Кайф!!! Вітаю!» – Віра Брежнєва

«Вітаємо, Лесюню! Це щастя!» – Ольга Сумська

«Алілуя!» – Юрій Горбунов

«Вітаю, мала» – Тарас Цимбалюк

«Гірко молодятам!!! Та щирі вітаннячка!!! Будьте щасливими та діточок вам, як на небі зірочок» – Григорій Решетнік.

У відповідь Никитюк написала: «Щиро дякую за теплі коментарі та побажання! Я вас люблю».

Нагадаємо, Михайло Діанов, захисник «Азовсталі» та морський піхотинець, повідомив, що освідчився коханій. Військовий опублікував фото зі своєю обраницею, на якому вони обіймаються. У підписі до світлини Михайло Діанов повідомив, що освідчився своїй коханій: «Вона сказала так!».