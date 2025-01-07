37-річна Леся Нікітюк вперше виходить заміж
Знаменитість отримала пропозицію у Буковелі
Українська телеведуча Леся Нікітюк виходить заміж за військового Дмитра Бабчука.
Про свої заручини 37-річна ведуча повідомила під час зимової відпустки. Так, знаменитість отримала пропозицію у Буковелі й вже похизувалася каблучкою.
«Тут і не відмовиш», – підписала світлину наречена.
Перед цим уже наречений телеведучої Дмитро Бабчук поширив інстаграм-сторіс, де в машині показав діамантову каблучку і написав: «Леся Нікітюк, диви, що взяв тобі, приміряєш?».
Відомо, що наречений Лесі Нікітюк молодший за ведучу на дев'ять років і зараз йому 28 років. Він активно веде соцмережі та розвиває власний бренд одягу.
Зазначимо, чимало знаменитостей відреагували на допис Нікітюк і побажали молодятам щасливого майбутнього:
«Мої вітання» – Юлія Саніна
«Моя найяскравіша. Моя прекрасна. Вітаю! Ти заслуговуєш бути щасливою» – Наталія Могилевська
«Ааа… Кайф!!! Вітаю!» – Віра Брежнєва
«Вітаємо, Лесюню! Це щастя!» – Ольга Сумська
«Алілуя!» – Юрій Горбунов
«Вітаю, мала» – Тарас Цимбалюк
«Гірко молодятам!!! Та щирі вітаннячка!!! Будьте щасливими та діточок вам, як на небі зірочок» – Григорій Решетнік.
У відповідь Никитюк написала: «Щиро дякую за теплі коментарі та побажання! Я вас люблю».
Нагадаємо, Михайло Діанов, захисник «Азовсталі» та морський піхотинець, повідомив, що освідчився коханій. Військовий опублікував фото зі своєю обраницею, на якому вони обіймаються. У підписі до світлини Михайло Діанов повідомив, що освідчився своїй коханій: «Вона сказала так!».
Читайте також:
Коментарі — 0