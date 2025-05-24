60-річний Борис Джонсон став батьком удев’яте

Дружина політика народила донечку

Колишній британський прем'єр-міністр Борис Джонсон став батьком. У 60-річного політика та його дружини Керрі народився четвертий спільний малюк – дівчинка, яку назвали Поппі. Для Джонсона це дев’ята дитина. Як інформує «Главком», про народження донечки 37-річна Керрі, яка не афішувала свою вагітність, повідомила у Instagram, поділившись фото з крихіткою.

«Ласкаво просимо у світ, Поппі Елізо Джозефін Джонсон, яка народилася 21-го травня. Aka Попс, Поп Тарт», – оголосила матуся домашнє прізвисько дівчинки, на честь популярного печива.

Поппі Еліза Джозефін Джонсон народилася 21-го травня фото: carrielbjohnson/Instagram

«Я повірити не можу, яка ти гарненька та крихітна. Почуваюся неймовірно щасливою. Ми всі абсолютно зачаровані. Не певна, що я хоча би хвилину поспала, відколи ти народилася, бо не можу надивитися, яка ти цілковито чарівна», – зізналася Керрі.

Керрі щиро подякувала медперсоналу лікарні Університетського коледжу Лондона, де народжувала. А ще розказала, як прийняли сестричку їхні з Борисом старші діти: 5-річний Вілфред, 3-річна Ромі та Френк, якому в липні виповниться 2.

Керрі з донечкою фото: carrielbjohnson/Instagram

«Вілф, Ромі та Френк більш ніж у захваті, особливо Ромі, яка страшенно хотіла молодшу сестру. Давайте сюди однакові сукні. Остання учасниця банди», – написала Джонсон.

Керрі додала, що вже перебуває вдома, а дитинка дрімає в неї на руках.

Мрія Ромі про сестричку здійснилася фото: carrielbjohnson/Instagram

Як відомо, Керрі – третя офіційна дружина Бориса Джонсона. Пара взяла шлюб у 2021-му. В своєму фотоблозі жінка часто ділиться милими моментами з життя багатодітної родини.

Керрі з донькою вже вдома фото: carrielbjohnson/Instagram

Раніше колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон одягнув куртку з колекції Damirli та ДТЕК, яку створили на підтримку українських енергетиків.

Нагадаємо, що колишнього прем'єр-міністра Британії і відданого друга України Бориса Джонсона під час сімейного відпочинку в зоопарку атакував страус. Це сталось, коли він відвідував парк дикої природи в Техасі. Відео у мережі опублікувала дружина Джонсона. Вона підписала ролик словами: «Надто смішно, щоб не поділитися».