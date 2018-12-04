Леся Никитюк заставила Притулу расматривать женское нижнее белье



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергей Притула и Леся Никитюк

Как бы в мире ни боролись за равноправие полов, на съемках шоу «Хто зверху?» доказали, что некоторые вещи всегда будут чисто мужской или чисто женской страстью.

В прошлом выпуске игрового шоу Нового канала команда девушек разбиралась, кто из известных футболистов центр-форвард, а кто – нападающий. Выяснилось, что команда Леси Никитюк знает, на ком женаты, и сколько детей у названных футболистов, но ничего об их профессии. Сергею Притуле, Денису Беринчику, Ефиму Константиновскому и Виталию Тыльному тоже досталась непростая задача.

«У вас есть 90 секунд, чтобы угадать, как называются комплекты белья, – объясняет правила конкурса Леся Никитюк, пока в зал выходят восемь моделей в кружевных трусиках, бюстах, боди и корсетах. – На девушках: брасьер, неглиже, корсет, деми, тедди, бралетт, корбей, бюстье. Моделей руками не трогать!»

Мужчины ринулись в бой, но с первых же секунд растерялись.

«Думаю, что неглиже это тут, – комментирует Сергей Притула самый откровенный комплект на модели-блондинке. – А вот деми – это должна быть демисезонка. Что-то такое, как шины, которые подходят и летом, и зимой».

Белые, черные, красные, голубые кружева на стройных, загорелых телах мешали думать и игрокам, и зрителям в зале. Мужчины хаотично бегали от одной модели к другой, а время конкурса истекало.

«Давайте подумаем логически», – пытается вразумить свою команду Ефим Константиновский.

«Почему этот комплект назвали тедди?» – удивляется Виталий Тыльный, разглядывая ночную сорочку на тонких бретельках цвета ультрамарин.

«Наверное потому, что она похожа на медвежонка, – отвечает Притула. – Знаете, нам после этого конкурса надо немного отдохнуть. А то сердце выпрыгивает из груди!»

Читайте также: Леся Никитюк разделась для мужского глянца