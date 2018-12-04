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    Шоу-биз

    Леся Никитюк заставила Притулу расматривать женское нижнее белье

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    Сергей Притула и Леся Никитюк - Леся Никитюк заставила Притулу расматривать женское нижнее белье
    Сергей Притула и Леся Никитюк

    Как бы в мире ни боролись за равноправие полов, на съемках шоу «Хто зверху?» доказали, что некоторые вещи всегда будут чисто мужской или чисто женской страстью.

    В прошлом выпуске игрового шоу Нового канала команда девушек разбиралась, кто из известных футболистов центр-форвард, а кто – нападающий. Выяснилось, что команда Леси Никитюк знает, на ком женаты, и сколько детей у названных футболистов, но ничего об их профессии. Сергею Притуле, Денису Беринчику, Ефиму Константиновскому и Виталию Тыльному тоже досталась непростая задача. 

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    «У вас есть 90 секунд, чтобы угадать, как называются комплекты белья, – объясняет правила конкурса Леся Никитюк, пока в зал выходят восемь моделей в кружевных трусиках, бюстах, боди и корсетах. – На девушках: брасьер, неглиже, корсет, деми, тедди, бралетт, корбей, бюстье. Моделей руками не трогать!»

    Мужчины ринулись в бой, но с первых же секунд растерялись.

    «Думаю, что неглиже это тут, – комментирует Сергей Притула самый откровенный комплект на модели-блондинке. – А вот деми – это должна быть демисезонка. Что-то такое, как шины, которые подходят и летом, и зимой».

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    Леся Никитюк заставила Притулу расматривать женское нижнее белье
    Леся Никитюк заставила Притулу расматривать женское нижнее белье
    Леся Никитюк заставила Притулу расматривать женское нижнее белье
    Леся Никитюк заставила Притулу расматривать женское нижнее белье
    Леся Никитюк заставила Притулу расматривать женское нижнее белье
    Леся Никитюк заставила Притулу расматривать женское нижнее белье

    Белые, черные, красные, голубые кружева на стройных, загорелых телах мешали думать и игрокам, и зрителям в зале. Мужчины хаотично бегали от одной модели к другой, а время конкурса истекало.

    «Давайте подумаем логически», – пытается вразумить свою команду Ефим Константиновский.

    «Почему этот комплект назвали тедди?» – удивляется Виталий Тыльный, разглядывая ночную сорочку на тонких бретельках цвета ультрамарин.

    «Наверное потому, что она похожа на медвежонка, – отвечает Притула. – Знаете, нам после этого конкурса надо немного отдохнуть. А то сердце выпрыгивает из груди!»

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