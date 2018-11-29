Ирина Билык призналась, что любит рыбалку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ирина Билык instagram.com/bilyk_iryna

За кулисами съемок развлекательного шоу «Хто зверху?» Ирина Билык рассказала о мужских увлечениях

Капитаны женской и мужской команд игрового шоу Нового канала Леся Никитюк и Сергей Притула вновь сошлись в баттле! Их игроки: Денис Беринчик, Виталий Тыльный, Ефим Константиновский, Наталка Карпа, Ирина Билык и Ирина Хоменко в смешных конкурсах и викторинах выясняли, кто же круче.

Одним из бонусных вопросов, который девушки задали соперникам-мужчинам, был: «Сколько процентов женщин открывает пиво без открывалки?»

«В зависимости от возраста и района, где проводили опрос, - шутит Сергей Притула. – Например, мои знакомые девушки до 25 лет очень интеллигентные. А тем, кому за 30, особенно незамужним, что б удивить потенциального партнера могут и глазом это сделать!»

«Я могу локтем открыть банку огурцов», – комментирует слова капитана-соперника Леся Никитюк.

Какой процент опрошенных девушек обладает таким недевичьим талантом – узнаете в эфире. А звездные участницы Ирина Билык и Ирина Хоменко поделились своими мужскими талантами прямо за кулисами съемочной площадки.

«А я умею открывать бутылки о пенек, – призналась Ирина Билык. – Правда, не пивные, а из-под лимонада «Буратино» в стекле. В начале карьеры мы с командой часто выезжали на природу, жарили шашлыки. Там мое умение было весьма кстати. Секрет прост: нужно все сделать с первого движения. Из мужских хобби у меня – рыбалка. А вот дрова рубить не умею».