Милла Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери



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У малышки диагностировали желтуху

2 февраля кинозвезда стала многодетной мамой

Актриса Милла Йовович, которая недавно родила третью дочь, сообщила о том, что ей пришлось задержаться в больнице из-за проблем со здоровьем у малышки Ошин. Йовович опубликовала пост, в котором рассказала о самочувствии дочери, у которой диагностирована тяжелая форма желтухи. По ее словам, сегодня врачи взяли необходимые анализы крови, которые должны показать, можно ли наконец выписать ребенка из клиники.

Звездная мама сделала своим фанатам подарок. Она опубликовала нежные снимки своих детей и показала, как те выглядели в первые дни после появления на свет. На фото девочки запечатлены в своих кроватках, где мирно спали. На одном из кадров Мила позировала с мужем и первенцем.