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    Шоу-биз

    Милла Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери

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    У малышки диагностировали&nbsp;желтуху - Милла Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери
    У малышки диагностировали желтуху

    2 февраля кинозвезда стала многодетной мамой

    Актриса Милла Йовович, которая недавно родила третью дочь, сообщила о том, что ей пришлось задержаться в больнице из-за проблем со здоровьем у малышки Ошин. Йовович опубликовала пост, в котором рассказала о самочувствии дочери, у которой диагностирована тяжелая форма желтухи. По ее словам, сегодня врачи взяли необходимые анализы крови, которые должны показать, можно ли наконец выписать ребенка из клиники.

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    Звездная мама сделала своим фанатам подарок. Она опубликовала нежные снимки своих детей и показала, как те выглядели в первые дни после появления на свет. На фото девочки запечатлены в своих кроватках, где мирно спали. На одном из кадров Мила позировала с мужем и первенцем.

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    Милла Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери
    Милла Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери
    Милла Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери
    Милла Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери
    Милла Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери
    Милла Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери
    Милла Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери
    Милла Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери
    Милла Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери
    Милла Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери
    Милла Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери
    Милла Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери

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