Монатик показал, как снимался его последний клип с единоборствами

Артист рассказал, насколько нелегко снимались трюки для этого музыкльного видео

Популярный украинский певец Дмитрий Монатик опубликовал видео, которое показывает закулисье съемок его последнего на сегодня клипа «То, от чего без ума». Этот ролик отличается от предыдущих музыкальных видео артиста тем, что выполнено в стиле боевиков, модных в 90-е. В бекстейдже Monatik рассказал, как репетировал трюки, которые



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Дмитрий Монатик

Артист рассказал, насколько нелегко снимались трюки для этого музыкльного видео

Популярный украинский певец Дмитрий Монатик опубликовал видео, которое показывает закулисье съемок его последнего на сегодня клипа «То, от чего без ума». Этот ролик отличается от предыдущих музыкальных видео артиста тем, что выполнено в стиле боевиков, модных в 90-е.

В бекстейдже Monatik рассказал, как репетировал трюки, которые он в видео исполняет с пластинкой. Артист признался, что репетировал всю ночь и, наконец, у него все получилось. А также поделился впечатлениями от съемок других трюков.

«Было несколько экстремальных ситуаций, когда Высокому нужно было колбасить корягу и вот мы уже едем в другую машину, но надо дорабатывать. И он на последних секундах оп, и разворачивается», - поделился Дмитрий.

Отмечается, что певца в клипе было трое помощников: Высокий, Ударный и Мелодия. Певец рассказал о сюжете клипа, а также какую роль выполняли его помощники.

«Повар похищает пластинку, а это вроде рецепт витамина D. И мы идем по пятам злого повара. Есть команда людей, которых я вызываю в экстренных ситуациях. Это Ударный, Высокий и Мелодия. И мы с ними идем в магазин винилов, в котором расположен большой сейф и находится этот повар. Нам надо его открыть, пройти мимо охраны и нам нужно побороться, чтобы рецепт вернуть обратно», - уточняет артист.

В свою очередь Мелодия рассказывает, что попала в команду Монатика совершенно случайно. Это случилось на одной из вечеринок, где на нее обратили внимание создатели клипа.

«Подходит девушка и говорит, что здесь проходит спонтанный кастинг на съемки клипа в Монатика. Просто мне говорят, что меня заметили, оставьте свои контакты так все и произошло», - вспомнила актриса.

Джерело: ТСН