Билык отчиталась о первой части своего тура «Без грима». Впечатляющее видео

Народная артистка похвасталась своими гастрольными успехами в соцсети

Как ранее сообщал Scotch, прима украинской эстрады Ирина Билык отправилась в гастрольный тур, который охватывает более 30 городов Украины. «Это моя самая сокровенная история, которую я готова показать поклонникам!», - так прокомментировала певица свои будущие концерты. А теперь артистка опубликовала на своей странице в соцсети



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Ирина Билык

Народная артистка похвасталась своими гастрольными успехами в соцсети

Как ранее сообщал Scotch, прима украинской эстрады Ирина Билык отправилась в гастрольный тур, который охватывает более 30 городов Украины.

«Это моя самая сокровенная история, которую я готова показать поклонникам!», - так прокомментировала певица свои будущие концерты.

А теперь артистка опубликовала на своей странице в соцсети впечатляющий видеоролик, в котором показаны самые яркие моменты первых концертов и переполненные залы украинских городов.

«Отгремели первые 7 концертов тура «Без грима. Лучшее. О любви»! Спасибо вам, мои дорогие поклонники, за аншлаги, за вашу любовь и эмоции! А мы едем дальше!», - так подписала видео артистка.

Поклонники с нетерпением ждут концертов певицы и отмечают в комментариях, что практически все билеты уже раскуплены.

«Объездили пол города, пока искали билеты. Слава Богу, купили», «Хочу, чтобы быстрее был концерт в Киеве. Когда у тебя лежит билет, а еще так долго ждать ...... обожаю Ирину Билык», - пишут фолловеры артистки.

Стоит отметить, что несмотря на то, что поклонники артистки ждут ее концертов, во Львове радикально настроенные активисты готовятся сорвать шоу Билык. Причиной недовольства активистов стало то, что Ирина Билык принимала участие в юбилейном концерте Филиппа Киркорова в Кремлевском дворце. По словам радикалов, для того что бы концерт все-таки состоялся, Билык должна заявить публично, что Россия – это страна-агрессор, а Крым и Донбасс – это Украина. Напомним, что точно такая же ситуация ранее произошла с Сергеем Бабкиным. Однако, украинский артист не готов был публично заявить о своей позиции и концерт не состоялся.

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