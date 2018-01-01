Украинская певица Юлия Думанская вышла замуж за депутата

Избранником артистки стал один из самых богатых бизнесменов Львова

Певица Юлия Думанская в День влюбленных оформила отношения с бизнесменом и депутатом львовского городского совета Григорием Козловским. Об этом 26-летняя артистка сообщила на своей странице в социальной сети. Фотографии с церемонии бракосочетания появились на странице подруги Юлии – Натальи Шлапак. 46-летний супруг певицы является одним из



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Юлия Думанская

Избранником артистки стал один из самых богатых бизнесменов Львова

Певица Юлия Думанская в День влюбленных оформила отношения с бизнесменом и депутатом львовского городского совета Григорием Козловским. Об этом 26-летняя артистка сообщила на своей странице в социальной сети.

Фотографии с церемонии бракосочетания появились на странице подруги Юлии – Натальи Шлапак.

46-летний супруг певицы является одним из самых богатых бизнесменов Львова, ему принадлежит ряд львовских гостиниц и ресторанов – в частности, «Гранд Отель» и «Королевская пивоварня».

Где именно проходила свадьба, не сообщается.

Григорий Козловский

Джерело: ТСН