Украинская певица Юлия Думанская вышла замуж за депутата
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Юлия Думанская
Избранником артистки стал один из самых богатых бизнесменов Львова
Певица Юлия Думанская в День влюбленных оформила отношения с бизнесменом и депутатом львовского городского совета Григорием Козловским. Об этом 26-летняя артистка сообщила на своей странице в социальной сети.
Фотографии с церемонии бракосочетания появились на странице подруги Юлии – Натальи Шлапак.
46-летний супруг певицы является одним из самых богатых бизнесменов Львова, ему принадлежит ряд львовских гостиниц и ресторанов – в частности, «Гранд Отель» и «Королевская пивоварня».
Где именно проходила свадьба, не сообщается.
Григорий Козловский
Джерело: ТСН