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    Украинская певица Юлия Думанская вышла замуж за депутата

    Избранником артистки стал один из самых богатых бизнесменов Львова
    Певица Юлия Думанская в День влюбленных оформила отношения с бизнесменом и депутатом львовского городского совета Григорием Козловским. Об этом 26-летняя артистка сообщила на своей странице в социальной сети. Фотографии с церемонии бракосочетания появились на странице подруги Юлии – Натальи Шлапак. 46-летний супруг певицы является одним из
    • Сьогодні, 15:21
    • Розсилка
    Юлия Думанская
    Юлия Думанская

    Избранником артистки стал один из самых богатых бизнесменов Львова

    Певица Юлия Думанская в День влюбленных оформила отношения с бизнесменом и депутатом львовского городского совета Григорием Козловским. Об этом 26-летняя артистка сообщила на своей странице в социальной сети.

    Фотографии с церемонии бракосочетания появились на странице подруги Юлии – Натальи Шлапак.

    46-летний супруг певицы является одним из самых богатых бизнесменов Львова, ему принадлежит ряд львовских гостиниц и ресторанов – в частности, «Гранд Отель» и «Королевская пивоварня».

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    Украинская певица Юлия Думанская вышла замуж за депутата
    Украинская певица Юлия Думанская вышла замуж за депутата
    Украинская певица Юлия Думанская вышла замуж за депутата

    Где именно проходила свадьба, не сообщается.

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    Григорий Козловский

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    Джерело: ТСН

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