Беременная Джамала призналась, что стала более уязвимой и чувтвительной

Артистка рассказала, как протекает беременность

Звездный тренер вокального шоу «Голос Країни» рассказала, какие изменения произошли с ней во время беременности. По словам артистки, во время беременности она стала более уязвимой и более чувствительной. Кроме того, интересное положение очень вдохновляет певицу. «Я отдыхала десять дней в Трускавце. Минеральную воду



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Джамала

Артистка рассказала, как протекает беременность

Звездный тренер вокального шоу «Голос Країни» рассказала, какие изменения произошли с ней во время беременности.

По словам артистки, во время беременности она стала более уязвимой и более чувствительной. Кроме того, интересное положение очень вдохновляет певицу.

«Я отдыхала десять дней в Трускавце. Минеральную воду беременным пить нельзя, поэтому я просто гуляла и плавала в бассейне. Взяла с собой клавиши, компьютер, микрофон - и сочиняла песни. Это был чистый кайф, я давно такого не испытывала. Я написала 6 песен» - рассказала Джамала в интервью КП в Украине.

Также певица призналась, почему не отказывается от предложений и регулярно участвует в съемках проектов.

«Не хочу, чтобы люди думали, мол, Джамала только лежит и виноград ест. У меня, слава богу, нет никаких противопоказаний, все хорошо. Ну конечно, врачи всегда будут говорить: «Меньше волнуйтесь». Может, у кого-то получается управлять своими эмоциями, а я не умею меньше волноваться ни при каких обстоятельствах. Я всегда очень переживаю, все пропускаю через душу и сердце. Женщина в положении - она же не больна, значит, может работать столько, сколько считает нужным, если у нее нет никаких противопоказаний. Петь, писать музыку, сидеть в жюри - это моя работа. Хоть и не люблю это слово применять к творчеству, но в данном случае это именно работа - сложная и ответственная. Да, это стресс, но где нет стресса?», - отметила Джамала.