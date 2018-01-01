Новый клип Златы Огневич спровоцировал скандал

Музыкальное видео собрало огромное количество негативных отзывов

За первые сутки с момента публикации новый клип украинской певицы Златы Огневич «До мене» собрал больше 4 тыс. отметок «не нравится». Эти негативные оценки появилисьв течение первого часа с момента премьеры видео. При этом количество просмотров за это время было в разы меньшим, пишет «Главком». Одним из первых,

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Злата Огневич

Музыкальное видео собрало огромное количество негативных отзывов

За первые сутки с момента публикации новый клип украинской певицы Златы Огневич «До мене» собрал больше 4 тыс. отметок «не нравится». Эти негативные оценки появилисьв течение первого часа с момента премьеры видео. При этом количество просмотров за это время было в разы меньшим, пишет «Главком».

Одним из первых, кто обратил внимание на такую реакцию пользователей, стал продюсер Вадим Лисиц. В связи с этим он написал: «Каким это образом возможно такое количество дизлайков на такое симпатичное видео? Также у меня вопрос к моим коллегам – чисто гипотетически, если это заказ, то кому это так нужно засыпать дизлайками?.. Похожая история случалась и с Monatik. Тогда все смолчали. Может есть техническая возможность отследить источник негатива и объявить его во всеуслышание?»

Подобным вопросом задавались и другие пользователи сети. Сложившуюся ситуацию прокомментировала и сама Огневич: «Я благодарна всем, кто поддержал меня! Люди, друзья, шоу-биз, вы сегодня меня снова заставили поверить, что уважение существует, что существует простая такая человечность, солидарность! Я горжусь современным украинским шоу-бизом, потому что многие даже не осознают, сколько всего стоит за «просто красивой картинкой» и «легкой стильной музыкой», я желаю всем нам только развития и успехов, особенно в такое неспокойное время! Вероятно, что в такое неспокойное время все деньги, которые потратили хейтеры на то, чтобы меня оскорбить, они могли бы потратить на что-то действительно хорошее, полезное... И, вероятно, что после таких событий у меня должен появиться панцирь... Но этот панцирь мешает любить, радоваться и верить... Поэтому я не хочу, чтобы он появлялся».

За первые сутки клип собрал 120 тыс. просмотров. Количество отметок «нравится» доросло до тысячи. А негативных отметок – по-прежнему 4 тыс.