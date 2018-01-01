СБУ хочет запретить Сергею Шнурову въезд в Украину после Крыма

Артист неоднократно выступал на территории аннексированного полуострова, при этом нарушая правила пересечения границы Украины

Служба безопасности Украины оповестила Государственную пограничную службу о том, что лидер российской группы «Ленинград» Сергей Шнуров, вероятно, нарушил правила въезда-выезда на территорию оккупированного Россией полуострова Крым. Вместе с тем в СБУ отмечают, что на данный момент не принимали решение о запрете въезда Шнурова в



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Сергей Шнуров

Артист неоднократно выступал на территории аннексированного полуострова, при этом нарушая правила пересечения границы Украины

Служба безопасности Украины оповестила Государственную пограничную службу о том, что лидер российской группы «Ленинград» Сергей Шнуров, вероятно, нарушил правила въезда-выезда на территорию оккупированного Россией полуострова Крым.

Вместе с тем в СБУ отмечают, что на данный момент не принимали решение о запрете въезда Шнурова в Украину. Вместе с тем известно, что он выступал на территории аннексированного полуострова в 2016 и 2017 годах.

«СБУ проинформировала Госпогранслужбу Украины о возможном нарушении указанным иностранцем Правил въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее для совершения соответствующих мероприятий правового реагирования в случае попытки С.Шнурова прибыть на территорию нашего государства», - отмечается в официальном комментарии СБУ.

Как сообщалось ранее, свои выступления в оккупированном Крыму Сергей Шнуров аргументировал тем, что выступает якобы для людей, а не для территории. При этом музыкант отказался от гастролей на Донбассе.

Джерело: Обозреватель