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    СБУ хочет запретить Сергею Шнурову въезд в Украину после Крыма

    Артист неоднократно выступал на территории аннексированного полуострова, при этом нарушая правила пересечения границы Украины
    Служба безопасности Украины оповестила Государственную пограничную службу о том, что лидер российской группы «Ленинград» Сергей Шнуров, вероятно, нарушил правила въезда-выезда на территорию оккупированного Россией полуострова Крым. Вместе с тем в СБУ отмечают, что на данный момент не принимали решение о запрете въезда Шнурова в
    • Сьогодні, 12:14
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    Сергей Шнуров
    Сергей Шнуров

    Артист неоднократно выступал на территории аннексированного полуострова, при этом нарушая правила пересечения границы Украины

    Служба безопасности Украины оповестила Государственную пограничную службу о том, что лидер российской группы «Ленинград» Сергей Шнуров, вероятно, нарушил правила въезда-выезда на территорию оккупированного Россией полуострова Крым.

    Вместе с тем в СБУ отмечают, что на данный момент не принимали решение о запрете въезда Шнурова в Украину. Вместе с тем известно, что он выступал на территории аннексированного полуострова в 2016 и 2017 годах.

    «СБУ проинформировала Госпогранслужбу Украины о возможном нарушении указанным иностранцем Правил въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее для совершения соответствующих мероприятий правового реагирования в случае попытки С.Шнурова прибыть на территорию нашего государства», - отмечается в официальном комментарии СБУ.

    Как сообщалось ранее, свои выступления в оккупированном Крыму Сергей Шнуров аргументировал тем, что выступает якобы для людей, а не для территории. При этом музыкант отказался от гастролей на Донбассе.

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    Джерело: Обозреватель

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