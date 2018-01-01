День рождения Анатолия Хостикоева. Топ-5 фильмов легендарного актера

Самые яркие кинороли артиста за последние 40 лет

Сегодня, 15 февраля, исполняется 65 лет знаменитому украинскому актеру Анатолию Хостикоеву. За свою многолетнюю творческую карьеру артист снялся в нескольких десятках фильмов и сериалов. «Главком» отобрал наиболее яркие его киноработы. Будущий артист родился в 1953 году в Киеве. С самых юных лет он принимал участие во всевозможных

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Анатолий Хостикоев

Самые яркие кинороли артиста за последние 40 лет

Сегодня, 15 февраля, исполняется 65 лет знаменитому украинскому актеру Анатолию Хостикоеву. За свою многолетнюю творческую карьеру артист снялся в нескольких десятках фильмов и сериалов. «Главком» отобрал наиболее яркие его киноработы.

Будущий артист родился в 1953 году в Киеве. С самых юных лет он принимал участие во всевозможных постановках. Высшее образование получал в Киевском государственном театральном институте имени Карпенко-Карого, где учился на «отлично». А после окончания он отправился на службу в армию.

В разное время Хостикоев работал в трех театрах. Сегодня он является актером и режиссером Национального академического театра имени Ильи Франко в Киеве. Среди наиболее запоминающихся ролей артиста на этой сцене - Воланд в «Мастере и Маргарите», Хиггинс в «Пигмалионе», Эдмунд Кин в «Кине IV». За эти роли он был номинирован и награжден на разных театральных фестивалях.

В начале своей карьеры Анатолий отдавал предпочтение театру и не так много снимался в кино. В 1980-м ему досталась небольшая роль в фильме «Вавилон ХХ». В 1989-м Хостикоев получил первую главную роль – в драме «Каменная душа» Станислава Клименко. Это картина о трагической любви, действие которой происходит в ХIХ веке в гуцульских Карпатах.

Следующая главная роль не заставила себя долго ждать, в 1991 году Хостикоев сыграл в украинском фильме «Кому вверх, кому вниз» Станислава Клименко.

В том же 91-м году на экранах появились два боевика – «Похороны на втором этаже» и «Штемп», в которых Хостикоеву тоже достались главные роли. Эти ленты раскрыли талант артиста играть в сложных экшн-сценах. В частности, именно в них он исполнял множество трюков и продемонстрировал свои навыки в карате стиля сэн-э.

В 1997-м году был снят сериал «Роксолана: Любимая жена Халифа» Бориса Небиеридзе. Здесь Хостикоев сыграл падишаха Сулеймана. Это историческая драма и, как принято в сериалах, с невероятными интригами и хитросплетениями. Сериал имел большой успех у зрителя, и вышло еще две части с участием актера в этой же роли: «Роксолана: Настуня» и «Роксолана: Владычица империи».

Анатолий был трижды женат, все три жены – актрисы. На данный момент его супруга Наталья Сумская. Познакомились они в институте, а поняли, что любят друг друга, играя в спектакле о Жанне д’Арк «Белая ворона». У обоих от прошлых браков есть дети.

Наталья ценит мужа и говорит о нем так: «Всегда честный, и в отношениях, и как партнер по сцене. Необыкновенно настоящий, ответственный, надежный человек. Если же говорить о нем как об актере, то его сегодня сравнить-то не с кем, тем более с карликовыми героями киноиндустрии».

До Революции достоинства года его нередко можно было встретить в российских и украинских сериалах: «Пока станица спит» (2014), «Дело было на Кубани» (2011), «Сердцу не прикажешь» (2007) и т.д. После начала российской агрессии против нашей страны категорически отказался сниматься в картинах наших северных соседей.

Некоторое время Анатолий был депутатом. Работал в комиссии по вопросам культуры и информационной политики. Но в 2008-м году покончил с политической деятельностью, досрочно сложив депутатский мандат.

В свободное от работы время Хостикоев любит ходить в походы, сплавляться по рекам и рыбачить.