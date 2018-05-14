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    «Мстители 3» вошли в топ-5 самых кассовых фильмов в истории

    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 19:26
    • Розсилка
    Мстители
    Мстители

    За три недели лента собрала больше $1,6 млрд

    Один из главных блокбастеров года «Мстители: Война бесконечности» продолжает уверенно покорять мировой прокат. За первые три недели бокс-офис ленты достиг $1,606 млрд. на сегодняшний день это пятый показатель в истории кино, пишет «Главком».

    Больше этой картины собрали лишь фильмы «Аватар» ($2 млрд 788 млн), «Титаник» ($2 млрд 187 млн), «Звездные войны: пробуждение силы» ($2 млрд 68 млн) и «Парк Юрского периода» ($1 млрд 671 млн).

    За последний уикенд картина собрала в Северной Америке дополнительные $62 млн. В целом же эта территория принесла ленте $548 млн.

    В третьей части «Мстителей» супергерои противостоят злодею Таносу. Последний прибывает на Землю в поисках камней бесконечности для своей перчатки. Именно она позволит ему менять реальность по своему желанию. Мстители должны объединить усилия со Стражами Галактики, чтобы помешать безумному титану, прежде чем его натиск разрушения положит конец половине вселенной.

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