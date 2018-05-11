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    Создатели «Рика и Морти» анонсировали 70 новых эпизодов сериала

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    • Сьогодні, 14:08
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    Рик и Морти
    Рик и Морти

    Приключения чокнутого профессора и его авантюрного напарника продолжаются

    Американский телеканал Cartoon Network’s Adult Swim заказал 70 новых серий анимационного фильма «Рик и Морти». Об этом на своей странице в социальной сети сообщил режиссер сериала Джастин Ройланд. Релиз нового сезона запланирован на следующий год, пишет «Главком».

    Этот сериал выходит на экраны с 2013 года. На 2017 год вышло три сезона. «Рик и Морти» посвящен приключениям безумного учёного Рика, циника и алкоголика, и его наивного и неуверенного в себе внука Морти.

    Сериал, выросший из хулиганской анимационной пародии на серию фильмов «Назад в будущее», получил чрезвычайно высокие отзывы критики, особо отмечавшей его оригинальность, креативность и чувство юмора. Двух главных героев в ленте озвучивает сам создатель Ройланд.

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