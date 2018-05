Создатели «Рика и Морти» анонсировали 70 новых эпизодов сериала

Приключения чокнутого профессора и его авантюрного напарника продолжаются

Американский телеканал Cartoon Network’s Adult Swim заказал 70 новых серий анимационного фильма «Рик и Морти». Об этом на своей странице в социальной сети сообщил режиссер сериала Джастин Ройланд. Релиз нового сезона запланирован на следующий год, пишет «Главком».

Этот сериал выходит на экраны с 2013 года. На 2017 год вышло три сезона. «Рик и Морти» посвящен приключениям безумного учёного Рика, циника и алкоголика, и его наивного и неуверенного в себе внука Морти.

More Rick and Morty coming. Looking forward to all the tweets asking where it is! #theydrawingit pic.twitter.com/KZild3B9rP