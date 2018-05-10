В Европе снимают новый фильм о Голодоморе. Первый кадр

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«Гарет Джонс»

Режиссером картины выступает живой классик европейского кино Агнешка Холланд

Известные британские актеры Джеймс Нортон, Ванесса Кирби и Питер Сарсгаард исполнили главные роли в картине легендарного польского режиссера Агнешки Холланд «Гарет Джонс». Во время презентации той картины на кинорынке Каннского кинофестиваля были представлены первые кадры фильма, а также постер, пишет «Главком».

Синопсис: В 1933 году валлийский репортер Гарет Джонс ищет свою следующую большую историю. Последние новости приводят его в Москву, где он знакомится с журналисткой Адой Брукс. Ада открывает ему глаза на «советскую утопию», которая не имеет ничего общего с реальностью. И Гарет, несмотря на смертельные угрозы, начинает свое расследование. Скрываясь от спецслужб СССР, шаг за шагом он раскрывает правду о трагедии украинского народа: Голодоморе, жесткой цензуре, заговоре и массовых репрессиях.

Кадр из фильма представляет звездного актера Джеймса Нортона («Война и мир», «Счастливая долина», «Макмафия») в образе валлийского журналиста Гарета Джонса – главного героя ленты. Роль британской журналистки Ады Брукс, которая работает в Москве, выполняет Ванесса Кирби («Корона», «Миссия невыполнима: Фолаут»).

А номинант на премию «Золотой глобус» американский актер Питер Сарсгаард («Джеки», «Великолепная семерка», «Воспитание чувств») играет в триллере Председателя московского бюро The New York Times – Уолтера Дюранти.

Кроме того, к команде присоединились британский актер Джозеф Моул («Игра престолов») в роли Джорджа Оруэлла и Кеннет Крэнэм («Малефисент», «Валькирия»), который играет премьер-министра Великобритании времен Первой мировой войны Ллойда Джорджа. С украинской стороны в фильме участвуют Яков Ткаченко («Припутни»), Олег Драч («Незламна», «Молитва за гетмана Мазепу»), Владимир Федорук, Анна Шайдюк, Анастасия Чалая и Алина Ковальская.

На создание ленты авторов вдохновила невероятная нерассказанная история молодого валлийского журналиста Гарета Джонса, который в 1933 году отправился в Советский Союз, чтобы разоблачить и донести до мирового сообщества правду о преступлениях сталинского режима и Голодоморе в Украине. То, что на первый взгляд казалось обычным журналистским расследованием, превратилось в смертельно опасное путешествие, открытие которой стало основой для написания аллегорического романа «Скотный двор» Джорджа Оруэлла.

Производством этого политического триллера «Гарет Джонс» занимаются Польша (Film Produkcja), Украина (FILM.UA Group, Kinorob) и Великобритания (Crab Apple Film).

В активе режиссера Агнешки Холланд – номинации на премию «Оскар», BAFTA, а также «Серебряный медведь» Берлинале и длинный ряд прочих наград.

В марте съемки фильма прошли в Украине, дальше международная команда работала в Польше, а до конца мая работа над проектом продолжится в Эдинбурге в Шотландии. Премьера триллера запланирована на 2019 год.