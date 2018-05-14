Мирослав Кувалдин выпустил клип на саундтрек к фильму «Шляхетні волоцюги»

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«Шляхетні волоцюги»

Музыкальное видео смонтировано из кадров из картины, которая выйдет в прокат в сентябре

Кинокомпания «Ганзафильм» представляет песню и музыкальный клип «В городе под названием Львов» в исполнении Мирослава Кувалдина. Эта композиция создана специально для фильма «Шляхетні волоцюги», который выйдет на экраны 27 сентября, пишет «Главком».

Музыкально-комедийный боевик «Шляхетні волоцюги» рассказывает о львовских батярах Боде и Миреке, которые живут под лозунгом: «Любить Львов, женщин и шутки». Чтобы жизнь была яркой, благородные бродяги прибегают к различным авантюрам, оставаясь при этом положительными героями. Неожиданно для себя, они становятся опекунами молодой красавицы и их приключения набирают новые обороты. События фильма происходят во Львове в 1938-39 годах.

Мирослав Кувалдин о работе над песней «В городе под названием Львов»: «На работу в фильме меня пригласили уже на финишной прямой, когда кино уже было фактически смонтировано. Для полной картины не хватало одной песни, которая бы подытожила все, что там происходит. Я с удовольствием откликнулся на это предложение, ведь очень болею за судьбу украинского кино. Меня очень порадовало, что это приключенческая комедия – жанр, который очень нравится широкой общественности и которого, откровенно, не хватает в украинском кинематографе. Мне кажется, что «Шляхетні волоцюги» - это новый виток украинского кино, который охотно посмотрят люди не только в Украине».

Ранее еще один саундтрек к этому фильму «Только во Львове» представила группа «Братья Гадюкины».

Мирослав был звукорежиссером в украинских фильмах «Delirium» и «Las Meninas» (2012 и 2008, режиссер Игорь Подольчак), композиторам к анимационному фильму «Бабай» (2014, режиссер М. Медведь), а также сыграл роли в фильмах «Бес Пор No» (реж. Александр Шапиро и Станислав Довжик), «Кастинг» (реж. Александр Шапиро) и «Киевский торт» (2014, режиссер Алексей Шапарев).

Режиссером «Шляхетних волоцюг» является Александр Березань, продюсером – Дмитрий Кравченко. Сценарий написан Тарасом Боровок совместно с Дмитрием Наумовым.

Съемки проходили во Львове и Киеве в августе-октябре 2017 года.

В ролях: Юрий Хвостенко, Ирина Гришак, Иван Шаран, Павел Кружнов, Ксения Николаева, Олег Примогенов и другие.