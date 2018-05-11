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    Кинофестиваль «Молодость-2018» объявил программу

    • ГЛАВКОМ
    • Вчора, 23:16
    • Розсилка
    Скифский олень
    Скифский олень

    На кинофоруме будет представлено 176 фильмов

    47-ий Киевский международный кинофестиваль «Молодость» будет проходить с 27 мая по 3 июня. Он откроется на Почтовой площади столицы, где специально построят кинотеатр. Эта площадка будет рассчитана на 600 зрителей и будет работать в течение всей недели, пишет «Главком».

    Фильмом открытия кинофорума станет «Лицо» Малгожаты Шумовской, который получил «Серебряного медведя» за лучшую режиссуру на Берлинале-2018.

    В этом году будут показаны 176 лент, из них более 50 в пяти конкурсных программах. Главной локацией кинофорума по традиции будет кинотеатр «Киев», где будет проходить конкурсная программа, другие площадки - Cinema Citi и кинотеатр «Украина». На Почтовой площади будут идти по три сеанса ежедневно. Кроме того на ночной локации - клуб «ЮБК» на Трухановом острове - будет демонстрироваться экспериментальное кино. А индустриальная секция будет проходить в Доме «Мастер-класс»

    Одним из гостей фестиваля уже в третий раз станет канадский режиссер Дени Коте, который представит свой новый фильм «Гладкая кожа». Еще один гость - известный немецкий актер, который снимается в Голливуде, Юрген Прохнов. На фестивале покажут его новейшую ленту «Последнее путешествие Леандра».

    Бюджет «Молодости-2018» в общей сложности составит 9,9 млн грн., из которых средства от Госкино - 4 млн грн, КГГА - 1,4 млн грн, и Министерства информационной политики - 4,5 млн грн.

    За главную награду кинофорума «Скифского оленя» и $10 тыс. в этом году поборются следующие фильмы международной программы:

    • Антенна (Antenna). Режиссер: Арик Ротстейн
    • Опека (Jusqu'à la garde/Custody). Режиссер: Ксавье Легран
    • Я не ведьма (I am Not a Witch). Режиссер: Рунгано Нионе
    • Страшная мать (Sashishi deda/Scary Mother). Режиссер: Ана Урушадзе
    • Тихая ночь (Cicha noc/Silent Night). Режиссер: Петр Домалевский
    • Наследницы (Las herederas/The Heiresses). Режиссер: Марсело Мартинесси
    • Зимние братья (Vinterbrødre/Winter Brothers). Режиссер: Глинур Палмасон

     

    Национальный конкурс - короткометражные фильмы украинских режиссеров:

    • Счастливые годы, реж. Светлана Шимко, Галина Ярманова
    • Вне зоны, реж. Никон Романченко
    • Маньяк, реж. Антон Сомин
    • Сильные духом, реж. Вячеслав Бигун
    • dendro dreams, реж. Тета Цыбульник, Элиас Парвулеско
    • Ночь с Натальей, реж. Андрей Бондаренко
    • Качели, реж. Валерия Сочивец
    • Что если, реж. Вера Яковенко
    • Слово, реж. Игорь Висневский
    • Новый год в семейном кругу, реж. Максим Наконечный
    • Урок рыбалки, реж. Кирилл Жеков
    • Miqlar, реж. Агмеда-Эрнес Сарихалил
    • Государственное учреждение, реж. Ярема Малащук, Роман Химей
    • Киевская история, реж. Михаил Маслобойщиков
    • Анахата, реж. Рита Кузьмина
    • Интервидение-Львов, реж. Станислав Мензелевський, Анна Онуфриенко, Элиас Парвулеско
    • Штангист, реж. Дмитрий Сухолиткий-Собчук
    • Вороны летели, реж. Даниил Миликовський
    • Камалока, реж. Ярослав Коротков
    • Милена, реж. Александр Фразе-Фразенко
    • Сказки. Неопубл., Реж. Руслан Аритович

    Также в различных программах будут показаны фильм Фантастическая женщина чилийского режиссера Себастьяна Лелио, которая получила Серебряного медведя Берлинского кинофестиваля за лучший сценарий и премию Оскар за лучший иноязычный фильм, обладателя Золотого медведя Берлинале 2018, ленту румынского режиссера Адины Пинтилие [НЕ] прикасайся, а также современная адаптация классического фильма Альфреда Хичкока Головокружение (Vertigo, 1958) - Зеленый туман (The Green Fog, 2017).

    В ретроспективной программе будет показан фильм выдающегося шведского режиссера Ингмара Бергмана «Осенняя соната», получивший «Золотой глобус» в 1979 году.

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