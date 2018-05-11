Кинофестиваль «Молодость-2018» объявил программу

ГЛАВКОМ



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Скифский олень

На кинофоруме будет представлено 176 фильмов

47-ий Киевский международный кинофестиваль «Молодость» будет проходить с 27 мая по 3 июня. Он откроется на Почтовой площади столицы, где специально построят кинотеатр. Эта площадка будет рассчитана на 600 зрителей и будет работать в течение всей недели, пишет «Главком».

Фильмом открытия кинофорума станет «Лицо» Малгожаты Шумовской, который получил «Серебряного медведя» за лучшую режиссуру на Берлинале-2018.

В этом году будут показаны 176 лент, из них более 50 в пяти конкурсных программах. Главной локацией кинофорума по традиции будет кинотеатр «Киев», где будет проходить конкурсная программа, другие площадки - Cinema Citi и кинотеатр «Украина». На Почтовой площади будут идти по три сеанса ежедневно. Кроме того на ночной локации - клуб «ЮБК» на Трухановом острове - будет демонстрироваться экспериментальное кино. А индустриальная секция будет проходить в Доме «Мастер-класс»

Одним из гостей фестиваля уже в третий раз станет канадский режиссер Дени Коте, который представит свой новый фильм «Гладкая кожа». Еще один гость - известный немецкий актер, который снимается в Голливуде, Юрген Прохнов. На фестивале покажут его новейшую ленту «Последнее путешествие Леандра».

Бюджет «Молодости-2018» в общей сложности составит 9,9 млн грн., из которых средства от Госкино - 4 млн грн, КГГА - 1,4 млн грн, и Министерства информационной политики - 4,5 млн грн.

За главную награду кинофорума «Скифского оленя» и $10 тыс. в этом году поборются следующие фильмы международной программы:

Антенна (Antenna). Режиссер: Арик Ротстейн

Опека (Jusqu'à la garde/Custody). Режиссер: Ксавье Легран

Я не ведьма (I am Not a Witch). Режиссер: Рунгано Нионе

Страшная мать (Sashishi deda/Scary Mother). Режиссер: Ана Урушадзе

Тихая ночь (Cicha noc/Silent Night). Режиссер: Петр Домалевский

Наследницы (Las herederas/The Heiresses). Режиссер: Марсело Мартинесси

Зимние братья (Vinterbrødre/Winter Brothers). Режиссер: Глинур Палмасон

Национальный конкурс - короткометражные фильмы украинских режиссеров:

Счастливые годы, реж. Светлана Шимко, Галина Ярманова

Вне зоны, реж. Никон Романченко

Маньяк, реж. Антон Сомин

Сильные духом, реж. Вячеслав Бигун

dendro dreams, реж. Тета Цыбульник, Элиас Парвулеско

Ночь с Натальей, реж. Андрей Бондаренко

Качели, реж. Валерия Сочивец

Что если, реж. Вера Яковенко

Слово, реж. Игорь Висневский

Новый год в семейном кругу, реж. Максим Наконечный

Урок рыбалки, реж. Кирилл Жеков

Miqlar, реж. Агмеда-Эрнес Сарихалил

Государственное учреждение, реж. Ярема Малащук, Роман Химей

Киевская история, реж. Михаил Маслобойщиков

Анахата, реж. Рита Кузьмина

Интервидение-Львов, реж. Станислав Мензелевський, Анна Онуфриенко, Элиас Парвулеско

Штангист, реж. Дмитрий Сухолиткий-Собчук

Вороны летели, реж. Даниил Миликовський

Камалока, реж. Ярослав Коротков

Милена, реж. Александр Фразе-Фразенко

Сказки. Неопубл., Реж. Руслан Аритович

Также в различных программах будут показаны фильм Фантастическая женщина чилийского режиссера Себастьяна Лелио, которая получила Серебряного медведя Берлинского кинофестиваля за лучший сценарий и премию Оскар за лучший иноязычный фильм, обладателя Золотого медведя Берлинале 2018, ленту румынского режиссера Адины Пинтилие [НЕ] прикасайся, а также современная адаптация классического фильма Альфреда Хичкока Головокружение (Vertigo, 1958) - Зеленый туман (The Green Fog, 2017).

В ретроспективной программе будет показан фильм выдающегося шведского режиссера Ингмара Бергмана «Осенняя соната», получивший «Золотой глобус» в 1979 году.