Эмилия Кларк вышла на красную дорожку в эффектном платье от Valentino

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Эмилия Кларк

Актриса очаровала элегантным нарядом на премьере новой части «Звездных войн»

Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк, обосновавшаяся в статусе одной из самых популярных голливудских актрис современности, пришла на красную дорожку премьеры новых «Звездных войн» в стильном наряде Valentino из кутюрной весенне-летней коллекции. Первый показ новой части звездной саги состоялся в лос-анджелесском El Capitan Theatre.

Бордовая модель с открытыми плечами, украшенная цветочным орнаментом, подчеркнула хрупкую фигуру актрисы и ее образ платиновой блондинки. Поклонники отметили, что Эмилия выглядела сногсшибательно.

В картине «Хан Соло: Звездные войны. Истории» Эмилия Кларк играет напарницу главного героя. Студия-производитель Lucasfilm старалась не разглашать подробностей сценария вплоть до выхода фильма в прокат.

На украинские экраны картина выйдет через две недели, 24 мая.

Джерело: ТСН