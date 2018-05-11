  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
    Шоу-биз

    Эмилия Кларк вышла на красную дорожку в эффектном платье от Valentino

    • Сьогодні, 20:28
    • Розсилка
    Эмилия Кларк
    Эмилия Кларк

    Актриса очаровала элегантным нарядом на премьере новой части «Звездных войн»

    Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк, обосновавшаяся в статусе одной из самых популярных голливудских актрис современности, пришла на красную дорожку премьеры новых «Звездных войн» в стильном наряде Valentino из кутюрной весенне-летней коллекции. Первый показ новой части звездной саги состоялся в лос-анджелесском El Capitan Theatre.

    Бордовая модель с открытыми плечами, украшенная цветочным орнаментом, подчеркнула хрупкую фигуру актрисы и ее образ платиновой блондинки. Поклонники отметили, что Эмилия выглядела сногсшибательно.

    1 з 13
    на весь екран згорнути
    Эмилия Кларк вышла на красную дорожку в эффектном платье от Valentino
    Эмилия Кларк вышла на красную дорожку в эффектном платье от Valentino
    Эмилия Кларк вышла на красную дорожку в эффектном платье от Valentino
    Эмилия Кларк вышла на красную дорожку в эффектном платье от Valentino
    Эмилия Кларк вышла на красную дорожку в эффектном платье от Valentino
    Эмилия Кларк вышла на красную дорожку в эффектном платье от Valentino
    Эмилия Кларк вышла на красную дорожку в эффектном платье от Valentino
    Эмилия Кларк вышла на красную дорожку в эффектном платье от Valentino
    Эмилия Кларк вышла на красную дорожку в эффектном платье от Valentino
    Эмилия Кларк вышла на красную дорожку в эффектном платье от Valentino
    Эмилия Кларк вышла на красную дорожку в эффектном платье от Valentino
    Эмилия Кларк вышла на красную дорожку в эффектном платье от Valentino

    В картине «Хан Соло: Звездные войны. Истории» Эмилия Кларк играет напарницу главного героя. Студия-производитель Lucasfilm старалась не разглашать подробностей сценария вплоть до выхода фильма в прокат.

    На украинские экраны картина выйдет через две недели, 24 мая.

    Читайте также: Ирина Шейк взбудоражила откровенным платьем в Каннах.

    Джерело: ТСН

    Читайте також
    знаменитости мода и красота кино актриса модель Звездные войны
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ