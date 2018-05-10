Украинский фильм о Новороссии высоко оценили на Каннском кинофесте

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Донбасс

Фестивальная картина показывает парадокс войны на Донбассе

Фильм украинского режиссера Сергея Лозницы «Донбасс» открыл вторую по значимости программу Каннского кинофестиваля «Особый взгляд», пишет «Главком».

В день премьеры фильма, 9 мая, на красную дорожку фестиваля вместе с Лозницей вышла часть актерского состава ленты. Среди них есть как украинские актеры, так и российские.

Украинские и иностранные критики высоко оценили эту картину. Рецензенты отмечают, что в ней прекрасно сплетается безумие, юмор, жестокость войны и парадоксальность мира во время военных действий. А в финале ленты показывается откровенный намек, на то, что в Новороссии сегодня правят марионетки.

Председателем жюри «Особого взгляда» Канн в этом году является актер Бенисио дель Торо. Кроме украинского фильма, в спецпрограмме будет показано еще 14 фильмов других режиссеров. На наши экраны «Донбасс» обещает выйти уже в этом году.

Ранее в Каннах Лозница представлял такие свои картины, как «Счастье мое» (2010), «В тумане» (2012), «Майдан» (2014) и «Кроткая» (2017).

«Донбасс» - не единственный украинский фильм в Каннах в этом году. Также 12 мая будет представлена лента совместного производства Украины, Исландии и Франции «Женщина на войне».