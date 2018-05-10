  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
    Шоу-биз

    Украинский фильм о Новороссии высоко оценили на Каннском кинофесте

    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 19:28
    • Розсилка
    Донбасс
    Донбасс

    Фестивальная картина показывает парадокс войны на Донбассе

    Фильм украинского режиссера Сергея Лозницы «Донбасс» открыл вторую по значимости программу Каннского кинофестиваля «Особый взгляд», пишет «Главком».

    В день премьеры фильма, 9 мая, на красную дорожку фестиваля вместе с Лозницей вышла часть актерского состава ленты. Среди них есть как украинские актеры, так и российские.

    Украинские и иностранные критики высоко оценили эту картину. Рецензенты отмечают, что в ней прекрасно сплетается безумие, юмор, жестокость войны и парадоксальность мира во время военных действий. А в финале ленты показывается откровенный намек, на то, что в Новороссии сегодня правят марионетки.

    q8glbwonfppday8vo8sctq

    Председателем жюри «Особого взгляда» Канн в этом году является актер Бенисио дель Торо. Кроме украинского фильма, в спецпрограмме будет показано еще 14 фильмов других режиссеров. На наши экраны «Донбасс» обещает выйти уже в этом году.

    Ранее в Каннах Лозница представлял такие свои картины, как «Счастье мое» (2010), «В тумане» (2012), «Майдан» (2014) и «Кроткая» (2017).

    donbass_sergeiloznitsa_1-770x433

    «Донбасс» - не единственный украинский фильм в Каннах в этом году. Также 12 мая будет представлена лента совместного производства Украины, Исландии и Франции «Женщина на войне».

    Читайте также: В новом фильме Тарантино снимутся звезды «Криминального чтива».
    Читайте також
    кино украинский фильм украинское кино Каннский кинофестиваль актер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ