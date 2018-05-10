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    Вышел первый трейлер нового «Хищника»

    • Сьогодні, 19:46
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    Хищник
    Хищник

    Новый кровавый экшн обещает впечатлить поклонников жанра

    Студия 20th Century Fox опубликовала первый трейлер фильма «Хищник» — сиквела одноименной картины 1987 года.

    В новом «Хищнике» корабль агрессивной инопланетной расы обнаруживает бывший морпех Куинн Маккенна. Ключевой фигурой в схватке с инопланетянами становится сын Маккенна. У мальчика расстройство аутистического спектра, он быстро учит языки и способен понимать язык хищников.

    Главные роли в картине исполнили Бойд Холбрук, Ивонн Страховски и Джейкоб Тремблей. Режиссер — Шейн Блэк («Славные парни», «Железный человек 3»).

    Премьера «Хищника» назначена на 13 сентября 2018 года.

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    Джерело: Медуза

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