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    Шоу-биз

    Дженнифер Лопес отправилась за покупками в наряде за $100 тысяч

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    Дженнифер Лопес - Дженнифер Лопес отправилась за покупками в наряде за $100 тысяч
    Дженнифер Лопес

    Певица и ее дочь Эмма вместе вышли за покупками в Нью-Йорке

    Дженнифер Лопес и ее 11-летняя дочь Эмма вместе появились на публике в Нью-Йорке. Певица и ее наследница посетили один из магазинов одежды сети H&M, известной своими демократичными ценами.

    Конечно, отправившуюся на шопинг знаменитость засняли ожидавшие ее журналисты. На снимках и видео, которые быстро распространились в Сети, мама и дочь невозмутимо прошествовали в магазин, а Джей Ло даже улыбнулась фотографам. Внимание поклонников ожидаемо привлек наряд 39-летней артистки, который многие посчитали неподходящим для подобного выхода.

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    Дженнифер Лопес отправилась за покупками в наряде за $100 тысяч
    Дженнифер Лопес отправилась за покупками в наряде за $100 тысяч
    Дженнифер Лопес отправилась за покупками в наряде за $100 тысяч
    Дженнифер Лопес отправилась за покупками в наряде за $100 тысяч
    Дженнифер Лопес отправилась за покупками в наряде за $100 тысяч
    Дженнифер Лопес отправилась за покупками в наряде за $100 тысяч

    Как оказалось, аутфит Лопес стоил в общей сложности свыше ста тысяч долларов. При этом ровно сто тысяч певица заплатила за сумочку «Биркин», сделанную из шкуры гималайского крокодила. Почти в 700 долларов ей обошлось шерстяное пальто небесно-голубого оттенка, в 490 долларов – кроссовки на платформе, и еще 60 долларов стоили ее темные очки.

    Стоит отметить, что для всемирно известной знаменитости сто тысяч долларов – вовсе не крупная сумма, скорее – мелочь. Нельзя в этой связи не вспомнить и сравнительно недавнюю новость из Катара, куда Джей Ло приехала спеть на открытии торгово-развлекательного центра и получила за 20-минутное выступление два миллиона долларов от местных шейхов. Даже обручальное кольцо, которое в начале марта вручил Дженнифер ее жених Алекс Родригес, стоило 4,5 миллиона долларов.

     

    знаменитости мода и красота певица Дженнифер Лопес
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